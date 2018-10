Hockenheim (Germania) – Mick Schumacher ha vinto il campionato europeo di F3. Il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, grazie al secondo posto nella seconda delle tre gare dell’ultima prova della stagione, ad Hockenheim in Germania, ha accumulato un vantaggio incolmabile sul secondo in classifica, l’inglese Dan Ticktum. La gara è stata vinta dall’estone Juri Vips.

Mick Schumacher is kampioen van de Formule 3 👏👏👏 pic.twitter.com/fDzvi2mNu5

Nu op Ziggo Sport de eerste van de drie slotraces Formule 3 op Hockenheim! Als Mick Schumacher voor Red Bull-junior Ticktum in de punten eindigt, dan is hij kampioen. Hij start als zevende, Ticktum als negende. Historie in de maak? #F3 pic.twitter.com/fDJKrpTT7B

