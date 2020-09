Lo strano destino di Mick Schumacher: si appresta a debuttare in Formula 1 nel gran premio in cui il papà Michael potrebbe essere raggiunto da Hamilton.

Infatti il pilota inglese è a meno uno dal numero dal record di vittorie di Schumacher.

Hamilton ha vinto 90 gran premi, mentre Schumacher guida questa speciale classifica a quota 91.

Dato che Hamilton sta dominando il mondiale, ci sono ampie possibilità che raggiunga Schumacher in vetta.

Mick Schumacher in Formula 1 almeno per un giorno.

Il figlio di Michael Schumacher debutterà nel Circus nelle Libere1 del GP di Germania, al Nurburgring, venerdì 9 ottobre, sull’Alfa Romeo.

Il 21enne tedesco, membro della Ferrari Driver Academy (FDA) e attualmente in testa alla campionato FIA di Formula 2 (2 vittorie e 10 podi), salirà sulla vettura del pilota di Martina Franca Antonio Giovinazzi, con l’italiano che riprenderà il volante per il resto del weekend di gara.

Fare il debutto ufficiale in Formula 1 davanti al mio pubblico di casa al Nürburgring rende questo momento ancora più speciale”.

Parola di Mick Schumacher nel giorno dell’annuncio della sua prima volta in un week-end ufficiale di Formula 1.

“Ringrazio l’Alfa Romeo Racing e la Ferrari Driver Academy – aggiunge Schumi Junior – per avermi dato l’opportunità di avere un altro assaggio dell’aria che si respira in Formula 1 un anno e mezzo dopo il test svolto in Bahrain.

Cercherò di prepararmi al meglio nei prossimi dieci giorni, in modo da poter fare il miglior lavoro possibile per la squadra e ottenere alcuni dati preziosi per il fine settimana”.