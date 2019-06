LE CASTELLET – Paura per il figlio di Michael Schumacher nel corso del gran premio di Francia di Formula 2. La sua vettura, la Prema, è stata centrata in pieno dal compagno di squadra Gelael.

Questo incidente lo ha costretto ad abbandonare il gran premio. Mick Schumacher ha iniziato il Mondiale di Formula 2 con il piede sbagliato, dopo le gara in Bahrein, Azerbaigian, Catalogna, Montecarlo e Francia ha raccolto la miseria di 14 punti ed è quindicesimo in classifica a 107 punti dalla vetta della classifica occupata da Nyck De Vries.

Mick Schumacher è un pilota automobilistico tedesco che compete nel campionato di Formula 2 con il team Prema. Vincitore nel 2018 della F3 europea, dal 2019 è membro della Ferrari Driver Academy. Mick è figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher e di Corinna Betsch, nonché nipote dell’ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher, ha iniziato la sua carriera nei Kart nel 2008.

Per evitare di attirare troppo l’attenzione a causa della notorietà del padre, ha corso sotto lo pseudonimo di “Mick Betsch”, usando il nome da nubile di sua madre. Il risultato migliore che ha ottenuto nella sua giovane carriera è stato il titolo Mondiale di F3 nel 2018.

Dopo una prima parte di stagione difficile, in cui ottiene due terzi posti nelle prime dieci gare, riesce a vincere la sua prima gara nella categoria nella gara 3 di Spa-Francorchamps.

Nelle successive gare ottiene altre sette vittorie, di cui cinque consecutive tra il Nürburgring e il Red Bull Ring. Ad Hockenheim conquista il titolo della categoria con una gara d’anticipo, ottenendo il primo titolo in monoposto. Dopo questo trionfo in F3, si è meritato il passaggio in Formula 2 e l’approdo nella Driver Academy della Ferrari.

Il video da YouTube con lo spaventoso incidente di Mick Schumacher nel corso del gran premio di Francia di Formula 2.