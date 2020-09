Il pilota Miguel Oliveira sposerà la sorellastra Andreia Pimenta dopo una relazione che è stata tenuta nascosta per 11 anni.

Andreia è la figlia del secondo matrimonio del padre di Oliveira che divorziò dalla madre del pilota portoghese nel 2003.

Come detto, Oliveira e Andreia – qui la foto – hanno vissuto il loro fidanzamento in maniera segreta per non destare scandalo. Ma adesso i due hanno deciso di uscire allo scoperto.

Un anno fa, il pilota ha chiesto alla ragazza di sposarlo. Adesso la sposerà veramente.

Secondo quanto riportato da Marca, il papà di Oliveira ha dato la sua benedizione alle nozze del figlio con Andreia e si è detto felice del loro amore.

Chi è il pilota.

Miguel Ângelo Falcão de Oliveira è un pilota portoghese che partecipa al mondiale di MotoGp con la KTM RC16 del team Tech 3.

Durante tutto l’arco della sua carriera di pilota professionista, Oliveira ha disputato 150 gran premi vincendone 13.

Il pilota portoghese non ha vinto solamente 13 gare, è riuscito anche a salire sul podio per ben trentacinque volte. Quindi facendo un riassunto ha totalizzato complessivamente 1321 punti.

Ma non è tutto. Nel curriculum di Miguel Oliveira ci sono anche quattro pole position e dieci giri veloci. Ad oggi non ha vinto alcun Mondiale ma nel 2015 ha chiuso la competizione di Moto3 al secondo posto (fonte Marca).