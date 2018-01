LONDRA – Rowan Atkinson, l’attore celebre per il suo personaggio comico Mister Bean, ha messo all’asta la sua Lancia Thema Ferrari del 1989. Artkinson infatti è un grande appassionato di automobili ed è un vero e proprio collezionista. L’auto messa in vendita dall’attore è uno dei soli 20 esemplari attualmente registrati in Gran Bretagna ed era nota come Thema Ferrari per il motore di Maranello da 215 cavalli.

Il sito Quotidiano.net scrive che l’auto è in ottime condizioni, dato che l’attore di Mister Bean se ne è sempre preso cura, e fa parte della sua collezione da ben 7 anni. L’auto, su cui avrebbe speso 20mila sterline, ha rivestimenti in Alcantara e non in pelle: