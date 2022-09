Mondiali di ciclismo in Australia, l’Italia conquista il primo oro con Vittoria Guazzini (crono donne): solo settimo Top Ganna, ha vinto a sorpresa il norvegese Foss

Mondiali di ciclismo in Australia, l’Italia conquista il primo oro con Vittoria Guazzini (crono donne): solo settimo Top Ganna, ha vinto a sorpresa il norvegese Foss.

Partenza con due botti storici. Un oro e un flop. Entrambi clamorosi. Entrambi provenienti dalla cronometro: l’oro è stato vinto dalla pisana Vittoria Guazzini nella categoria Under 23. Il flop che non ti aspetti è targato Filippo Ganna. Il gigante di Verbania (cittadina del lago Maggiore) solo settimo.

È stata la sua peggiore crono di sempre. Una delusione cosmica. Addio al terzo titolo iridato di fila. Top Ganna ha resistito un solo giro poi si è spento e ha ceduto 55” al norvegese Tobias Foss, alfiere della Jumbo Visma. I trionfi di Imola 2020 e di Bruges 2021 sono dunque lontani.

GANNA, TRACCIATO INDIGESTO

Filippo è partito fortissimo. Ha infilato il percorso iridato di 34,2 km a grande velocità. Dopo 2.600 metri aveva già 4” di vantaggio su Evenepoel (bronzo). Poi è calato sensibilmente. Un crollo inatteso. Al secondo intermedio era già quinto, al traguardo dei due giri settimo. Alle spalle anche di Pogacar (6),Bissenger (5), Hayter (4).Vittoria del giovane talento norvegese Foss in 40’02”780 alla media di 51,241 km/h.

Argento per lo svizzero Stefan Kung (+3”), bronzo al belga Evenepoel. (+9”). E gli altri azzurri in gara? Affini 13esimo (+1’28”), Sobrero 15esimo (+1’33”). Giornata da dimenticare quella di Wollongong, 70 km da Sydney. Ammetto per gli azzurri.

STORICA VITTORIA GUAZZINI, PRIMO ORO UNDER 23

Primo oro alla Nazionale italiana . Lo ha vinto meritatamente la pisana Vittoria Guazzini, 21 anni. Vive sul lago di Garda per essere più vicina al velodromo di Montichiari. Corre nel World Tour con la Fdj, la stessa squadra di Marta Cavalli. Precisiamo: la crono donne Élite è stata vinta dall’ imbattibile olandese Van Dijk (35 anni). Le due categorie corrono insieme. Vittoria è arrivata quarta assoluta ma prima delle Under 23. E grazie al suo oro l’Italia è seconda nel medagliere preceduta dai Paesi Bassi.

GRAN FINALE DEI MONDIALI DI CICLISMO DOMENICA PROSSIMA

I Mondiali Australiani (18-25 settembre, 13 maglie iridate in palio) si concluderanno con la prova in linea “uomini élite” in programma domenica prossima. Un percorso duro di 266,9 km. La Nazionale italiana del c.t. Bennati “sarà a tre punte”. Cioè: Bettiol, Trentin, Bagioli.