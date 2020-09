Monza dopo un anno, la Ferrari non c’è più: Leclerc (incidente da paura) e Vettel (problemi ai freni) ritirati (foto Ansa)

Monza dopo un anno, è cambiato tutto per la Ferrari. Leclerc e Vettel non sono riusciti a terminare nemmeno la gara.

Monza dopo un anno è un incubo per la Ferrari. Dal trionfo dello scorso anno di Leclerc alla dura realtà di adesso.

La Ferrari è passata dall’essere la prima antagonista della Mercedes ad essere una squadra che vale i bassifondi della classifica mondiale di Formula 1.

Ovviamente questa situazione va avanti da molto tempo ma a Monza, nel gran premio di casa, la Rossa ha toccato il punto più basso della sua storia.

Dopo delle qualifiche umilianti, dove sia Leclerc che Vettel sono stati eliminati nel Q3, è andata anche peggio in gara dove entrambi i piloti si sono ritirati prima della metà del gran premio.

Vettel è uscito praticamente subito per un problema ai freni, mentre Vettel è uscito di scena al 25° giro in seguito ad un incidente da paura (per fortuna il pilota è uscito illeso dalla sua vettura).

Al tredicesimo giro, Vettel non ha eseguito la curva ed è uscito di pista. Il pilota tedesco è stato costretto al ritiro perché i freni della sua vettura erano compromessi. Per fortuna è riuscito a rallentare in tempo utile ed è uscito illeso dalla sua vettura.

Dodici giri dopo, nel momento migliore della sua gara, è uscito di scena anche Leclerc. Dopo un pit stop per tutti, con pit lane aperta, il pilota monegasco si era ritrovato in quarta posizione.

Al venticinquesimo giro, Leclerc ha spinto sull’acceleratore per portarsi in zona podio ma è uscito di pista all’altezza della Parabolica.

Lo schianto della sua vettura, a 220 km/h, è stato impressionante ma per fortuna il pilota monegasco è uscito dalla sua vettura illeso.

Monza da incubo? No, la Rossa va male da inizio mondiale…

E’ da inizio mondiale che facciamo sempre gli stessi discorsi. Gara dopo gara, la Ferrari sta facendo sempre peggio.

E’ passata dall’essere una vettura da titolo, all’essere l’ultima ruota del carro del mondiale di Formula 1. Una situazione assurda frutto di una serie di errori in serie.

E’ normale che in questo scenario debbano essere messi in seria discussione sia il team principal Binotto che il resto dello staff.

Forse i piloti sono gli ultimi colpevoli ma in ogni caso Vettel è già con la testa altrove, perché è stato fatto fuori ancor prima dell’inizio del mondiale, mentre Leclerc cerca di fare il massimo ma questo è uno sport dove è la vettura a fare la differenza e questa Ferrari va più piano di tutti.

