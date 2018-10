ROMA – Andrea Dovizios in pole del Gran premio del Giappone, classe MotoGp. Con il tempo di 1’44″590 il romagnolo della Ducati ha preceduto il francese Johann Zarco (+0.068) con la Yamaha non ufficiale e l’australiano Jack Miller (+0.137). Solo quinto tempo e seconda fila per il leader del Mondiale Marco Marquez, preceduto anche da Cal Crutchlow. Nono tempo e terza fila per Valentino Rossi (+0.675), preceduto da Vinales (6/o), Iannone (7/o) e Rins (8/o).

Si correrà alle sette del mattino di domenica (21 ottobre) la gara di Moto Gp del Gran Premio del Giappone. La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta su Sky. In streaming, ma solo per abbonati, la gara si potrà seguire con SkyGo.

Il Gran Premio, per i non abbonati, si potrà vedere in differita su Tv8 alle 14.

La classifica della MotoGP: