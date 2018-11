VALENCIA (SPAGNA) – Luca Marini, pilota dello Sky Racing Team VR46, ha ottenuto la pole della classe Moto2 (seconda stagionale) sul circuito di Valencia, dove domani si corre l’ultima gara del motomondiale 2018. In prima fila partiranno anche lo spagnolo Xavi Vierge ed il tedesco Marcel Schrotter.

Il neo campione del mondo Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marini, apre la seconda fila, seguito da Lorenzo Baldassarri e dal britannico Sam Lowes.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Il profilo Twitter ufficiale della MotoGp celebra Luca Marini, fratello di Valentino Rossi