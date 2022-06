MotoGP a Barcellona, Ducati e Aprilia danno l’assalto alla Yamaha del leader Quartararo. Si annuncia una domenica ad alta tensione.

I due team italiani sono in grande spolvero, il team giapponese è entusiasta per il rinnovo (altri due anni) delle sua punta di diamante. Un duello sul filo dei 300-350 km/h su un tracciato con lunghi rettilinei e, soprattutto nella parte finale, con curve lente da ripartenza-spettacolo. L’ottimismo regna sovrano nei tre box.

La Ducati confida nella quarta vittoria di fila dopo Jerez, Le Mans, Mugello; vittorie firmate Bastianini (1) e Bagnaia (2). Aprilia è pronta a ripetersi e stupire: da quattro gare occupa il terzo gradino del podio con Aleix Espargaro, oggi vero rivale del francese della Yamaha distante 8 lunghezze.

Oltretutto Aleix gioca in casa, è nato a pochi km dal circuito di Catalunya. Se l’inevitabile pressione non giocherà brutti scherzi, c’è da aspettarsi scintille tra lui e il resto del Circus. Quanto alla Yamaha (seconda al Mugello, domenica 29 maggio, benché circondata da squali rossi) confida in un altro “via perfetto “ del suo fenomeno con cui sfuggire agli agguati Ducati.

E così mantenerlo a rassicurante distanza. Inoltre mancherà Marc Marquez, operato in Minnesota. Occhio a Bezzecchi, quinto al Mugello. Per lui l’australiano Casey Stoner , 36 anni, due volte campione del mondo (ha abbandonato le corse per motivi di salute) ha profetizzato: “Marco salirà sul podio prima di fine anno “.

LA GARA SUL MONTMELO’

Lo storico circuito ospita il GP di Catalunya, nona prova del Motomondiale. È considerato uno dei migliori del mondo. Un tracciato disegnato a 20 km da Barcellona: 4,600 km di lunghezza con 13 curve ed un rettilineo di 1.047 metri. La prima staccata, dopo il traguardo, è una delle più difficili del mondo. Si passa dai 346 km/h a 123 kmm/h. Jorge Lorenzo ha stabilito il record nel 2018 (1’40”021). Giri previsti 24: per un totale di 111,0 km. Velocità massima: 352,9 km/h.

ALBO D’ORO DEL MOTOGP

Nelle ultime sei edizioni del GP di Barcellona ci sono stati 6 vincitori diversi: Valentino Rossi, Dovizioso, Lorenzo, Marc Marquez , Quartararo, Oliveira . Le ultime quattro sono arrivate da 4 marche diverse: Ducati, Honda, Yamaha, Ktm).

DIRETTA TV

Su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW.