La MotoGP torna in Italia. Sull’iconico circuito di Misano Adriatico, provincia di Rimini, intitolato a Marco Simoncelli deceduto nel 2021.

Si corre il ”GP San Marino e Riviera di Rimini”, 14esima tappa (su 20) del Motomondiale 2022 (domenica 4 settembre, ore 14). Enorme l’attesa, eccitante il tema centrale: sette Ducati decise a intrappolare il leader Quartararo. Duello entusiasmante.

Tre comunque per un trono: El Diablo francese, Aleix Espargaro, Pecco Bagnaia. È scontro nippo-italiano: Yamaha contro due scuderie tricolori (Aprilia e Ducati). L’effetto morsa sul leader è aumentato con la crescita nelle ultime gare di Marco Bezzecchi e Luca Marini. Giornata da brividi blu.

MOTOGP NEL REGNO DELLE ROSSE

Misano e’ casa Ducati. Qui il 24 ottobre 2021 Pecco Bagnaia ha stabilito il tempo record di 1’32”171. E qui l’alfiere delle Rosse di Borgo Panigale (Bologna) è il favorito. Se non altro perché è reduce da tre vittorie di fila, l’ultima delle quali (domenica 21 agosto, Gp Austria) su un sontuoso Quartararo. Ce n’è abbastanza per incendiare le fantasie degli appassionati, per caricare ancor più – se mai è umanamente possibile – l’atmosfera romagnola.

C’è attesa anche per Enea Bastianini, euforico per essere stato promosso “pilotta ufficiale Ducati “ per la prossima stagione. Enea, che risiede a San Marino, sta vivendo una magnifica stagione. In Qatar ha centrato la prima storica vittoria del team Gresini in MotoGP. Si è poi ripetuto in Texas e in Francia, ha colto la pole in Austria. Il ragazzo c’è. E bene ha fatto la Ducati a preferirlo a Martin.

GARA DI 27 GIRI

Nell’ex circuito Santamonica si annuncia una battaglia. Lungo 4.266 metri, il tracciato è disegnato con 10 curve a destra e 6 a sinistra. Sarà percorso 27 volte. L’anno scorso ha vinto Bagnaia, l’anno prima Morbidelli (Yamaha ).

DIRETTA TV ORE 14

SU Sky Sport Uno,Sky Sport MotoGP, in diretta anche su TV8. In streaming su Now. Telecronista Guido Meda, commento tecnico di Mauro Sanchini (ex pilota motociclistco)

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Quartararo punti 200, A.Espargaro 168, Bagnaia 156,Zarco 125, Miller 123, Rins 92, Bastianini 118, B.Binder 108, Rins 92, Martin 87, Oliveira 85, Marini 69,Bezzecchi 6.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 296, Yamaha 200, Aprilia 185, Ktm 140, Suzuki 118, Honda 90.

MOTOGP, PROSSIMO APPUNTAMENTO (domenica 18 settembre 2022)

È il GP d’Aragona (Spagna). È casa Marquez: record di vittorie (6’. E qui è tornato in settimana con una CBR 600 RR dopo aver ricevuto l’ok dei medici.