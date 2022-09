MotoGP, round n.15 (su 21). Si corre il GP Aragon, Spagna (domenica 18 settembre, ore 14), penultima tappa in Europa.

Quindi il Motomondiale farà rotta verso l’Estremo Oriente per poi concludersi il 6 novembre a Valencia. I giochi sono aperti. Il tema è sempre quello: Ducati contro Yamaha, Pecco Bagnaia contro il leader Quartararo. La Desmodieci 4 cilindri a V italiana contro la giapponese 4 cilindri in linea. Due bolidi che superano con facilità i 300 km/h. La Yamaha soffre rettilinei e “cavatappi “, la Ducati è in gran spolvero.

Bagnaia è reduce da quattro vittorie di fila, El Diablo a Misano (4 settembre) da metà corsa si è appiattito, solo quinto, preceduto addirittura da Marini,per la seconda volta di fila ai piedi del podio. Occhio: il fratello di Valentino Rossi (12esimo in classifica generale) sta crescendo rapidamente.

ARAGON, PISTA AMICA DEL NUOVO PECCO

Esattamente un anno fa – era il 12 settembre 2021 – Pecco Bagnaia vinceva qui ad Alcaniz la prima gara in MotoGP. Era anche il suo primo anno in Ducati da pilota ufficiale. Ricorda:”Quella è stata la mia impresa più bella.Ad Aragon ho capito chi ero “. Ora ad un anno (soltanto) di distanza da quel duello entusiasmante con sua Maestà Marc Marquez (8 titoli mondiali ) c’è un nuovo Bagnaia, più consapevole dei propri mezzi, più determinato, con una autostima che da quel giorno si è impennata (20 gare, 10 successi). Quanto basta per credere che non è impossibile colmare il gap con il fenomenale Quartararo.

IL RITORNO DI MARQUEZ IN MOTOGP

Marc Marquez, 29 anni, otto titolo mondiali, torna pista dopo 110 giorni. Ha corso l’ultima gara il 29 maggio a Mugello. Il lungo calvario, iniziato nel luglio 2020 e costato quattro interventi chirurgici, è finito. Il re è tornato. Già venerdì in FP2 si è fatto sentire: ottavo. E nessuno del Circus si è stupito più di tanto. Fisicamente non è al massimo, ma la tigna è quella sempre.

CIRCUITO MOTOR LAND ARAGON

Sede: Teruel, Spagna orientale. Il circuito è lungo 5,100 km.con 17 curve . Gara di 23 giri per un totale di 116,8 km. Giro record: 1’48”089 (Morbidelli 2020). Record ufficiale dell’impianto: 1’46”322 (Bagnaia 2021).

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Quartararo 211, Bagnaia 181, A.Espargaro 178, Bastianini 138, Zarco 125, Miller 123, B.Binder 123, Vinales e Rins 101, Martin 94, Oliveira 90, Marini 82, Mir 77, Bezzecchi 68, Marc Marquez 60.

DIRETTA TV

Sky Sport, in streaming su Now. In chiaro differita anche sul digitale terrestre di TV8. Verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare la regina Elisabetta.