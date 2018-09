ARAGON (SPAGNA) – Doppietta Ducati ad Aragon. Jorge Lorenzo ha ottenuto la pole della gara di domani, davanti ad Andrea Dovizioso. Marc Marquez (Honda), leader del mondiale MotoGp, completa la prima fila.La pole di Lorenzo (in 1’46″881) è arrivata al termine di una ‘melina’ durante la quale, nell’ultimo minuto della Q2, i piloti di testa si sono marcati a vista.

Finché le Ducati hanno indovinato il giro giusto e sorpreso la Honda di Marquez, che aveva tenuto la pole fino a poco prima della bandiera a scacchi con il tempo di 1’46″960. Per Lorenzo è la quarta pole stagionale, la 43/a in MotoGp. In seconda fila partiranno Cal Crutchlow (Honda, incappato in una caduta), Andrea Iannone (Suzuki) e Dani Pedrosa (Honda). Danilo Petrucci (Ducati Pramac) apre la terza fila. Solamente 18° Valentino Rossi.

“E’ stato difficile restare calmi perché c’era molta gente in giro e non sapevo se volevano disturbare ad aspettare a tirare. Poi, finalmente, ho trovato pista libera ed ho potuto spingere, anche se la gomma non era al 100% perché aveva già fatto tre giri”.

Jorge Lorenzo racconta così, a SkySport, come è riuscito ad ottenere la pole del gp di Aragon, davanti ad Andrea Dovizioso, per una splendida doppietta Ducati. “Sono molto contento – ha aggiunto lo spagnolo – penso che abbiamo un grande ritmo anche per la gara”.

La griglia di partenza del MotoGp Aragon.



