ARAGON (SPAGNA) – Marc Marquez su Honda ha vinto il Gran Premio di Aragon classe MotoGp. Il pilota spagnolo ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. Solo ottava la Yamaha di Valentino Rossi.Quinta posizione per la Honda di Dani Pedrosa davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro ed alla Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci.

Nona la Ducati di Jaxk Miller davanti alla Yamaha di Maverick Vinales che chiude la top ten.”Mi sono preso anche dei rischi mettendo un altro tipo di gomma e siamo riusciti a fare una battaglia memorabile (con Dovizioso e Inannone, ndr)”.

Alla fine del Gp di Aragon Marc Marquez ha gli occhi lucidi, tanta è la gioia per una vittoria che lo avvicina ancora di più al trionfo nel Mondiale piloti classe MotoGp. ”Eravamo testa a testa – afferma il pilota spagnolo della Honda – ad un certo punto mi sono ritrovato a bordo pista sul punto di cadere”

La classifica piloti del Mondiale di MotoGp

1 Marc Marquez 246

2 Andrea Dovizioso 174

3 Valentino Rossi 159

4 Jorge Lorenzo 130

5 Maverick Vinales 130

6 Danilo Petrucci 119

7 Cal Crutchlow 119

8 Johann Zarco 112

9 Andrea Iannone 108

10 Alex Rins 92

11 Dani Pedrosa 87

12 Jack Miller 68

13 Alvaro Bautista 64

14 Tito Rabat 35

15 Pol Espargarò 32

16 Franco Morbidelli 31

17 Aleix Espargarò 29

18 Hafizh Syahrin 24

19 Bradley Smith 18

20 Takaaki Nakagami 18

21 Scott Redding 12

22 Mika Kallio 6

23 Karel Abraham 5

24 Michele Pirro 1.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Aragon di MotoGp

