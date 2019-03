TERMAS DE RIO HONDO – Sarà Marc Marquez (Honda) a partire dalla pole position nel Gp d’Argentina, seconda prova del mondiale classe MotoGp. Il campione del mondo, in 1’38”304, ha tenuto dietro di 154 millesimi Maverick Vinales, anche lui in prima fila con la Yamaha insieme con Andrea Dovizioso (Ducati) . Quarto tempo per Valentino Rossi (Yamaha). Buon sesto posto in griglia per Franco Morbidelli (Yamaha), che partirà a fianco dell’australiano Jack Miller (Ducati). Decima posizione per Danilo Petrucci (Ducati).

MotoGp Argentina, Valentino Rossi parte in seconda fila

Questa la griglia di partenza del Gran Premio d’Argentina, 25 giri del circuito di Termas de Rio Hondo, pari a 120,15 km:

1a fila 1. Marc Marquez (Esp) Honda 1’38″304 alla media di 176,0 Km/h 2. Maverick Viñales (Esp) Yamaha 1’38″458 3. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 1’38″468

2a fila 4. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 1’38″545 5. Jack Miller (Aus) Ducati 1’38″548 6. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 1’38″886

3a fila 7. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1’38″897 8. Cal Crutchlow (Gbr) Honda 1’38″955 9. Takaaki Nakagami (Jpn) Honda 1’39″038

4a fila 10. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 1’39″093 11. Pol Espargarò (Esp) Ktm 1’39″489 12. Jorge Lorenzo (Esp) Honda 1’39″520.

Il Gran Premio motociclistico d’Argentina è un appuntamento del motomondiale che si è svolto dal 1961 al 1963, dal 1981 al 1982, nel 1987, dal 1994 al 1995 e dal 1998 al 1999, sempre sul Circuito di Buenos Aires. È tornato nel 2014, ma cambiando circuito, infatti si è svolto nell’Autodromo di Termas de Río Hondo.

fonte: Ansa.