TERMAS DE RIO HONDO – Marc Marquez ha vinto la gara in Argentina, classe MotoGp, dopo una fuga solitaria durata dal primo all’ultimo dei 25 giri. Il campione del mondo e la sua Honda hanno preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati di Andrea Dovizioso, col marchigiano della Yamaha che ha sorpassato il pilota Ducati nelle ultime curve. Fuori dal podio la Ducati di Jack Miller, seguito da Alex Rins (Suzuki) e da Danilo Petrucci con la Ducati ufficiale.

MotoGp Argentina, Marc Marquez ha trionfato su Valentino Rossi

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Argentina del Mondiale di MotoGp. Marc Marquez ha vinto la gara su Yamaha. Completano il podio Valentino Rossi su Yamaha e Andrea Dovizioso su Ducati. Continuando a leggere l’ordine di arrivo del Gran Premio di Argentina di MotoGp, notiamo come il quarto posto sia stato raggiunto da Jack Miller su Ducati. Si è classificato quinto Alex Rins, pilota spagnolo della scuderia Suzuki.

Sesto posto per un altro talentuoso pilota italiano, si tratta di Danilo Petrucci della Ducati. Il settimo posto è stato conquistato dal pilota giapponese Takaaki Nakagami in sella a una moto Honda. Ottava posizione per Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha. Nono posto per Aleix Espargaro, pilota spagnolo della scuderia italiana Aprilia.