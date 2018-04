MotoGp Austin (Americhe) streaming-diretta tv, dove vederlo

AUSTIN (STATI UNITI) – MotoGp, il GP di Austin, gran premio delle Americhe, è in diretta tv su Sky Sport MotoGP HD (canale 208). Puoi seguire la gara di MotoGP (domenica alle 21) anche in live streaming su skysport.it e sull’app SkyGo.

Austin terza tappa del MotoGp

Dopo i Gran Premi in Qatar e Argentina il Motomondiale fa tappa ad Austin: un circuito dove il campione del mondo uscente Marc Marquez è di casa. Cinque pole e altrettante vittorie in cinque anni, quattro giri veloci e due gare vinte senza mai cedere il comando. Numeri che parlano chiaro e che rendono ancora una volta lo spagnolo tra i piloti più attesi. Ma, come scrive Sky Sport, Marquez è anche stato tra i protagonisti del Gran Premio di Termas de Rio Hondo, con l’incidente con Valentino Rossi a quattro giri dal termine, il che rende ancora più interessante la ripartenza del Motomondiale.

Il programma tv