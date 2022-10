MotoGP Australia (domenica 16, ore 5). Tre piloti in 20 punti. Un duello all’ultimo respiro. Scricchiola il trono Yamaha di Quartararo. Ducati in agguato.

Mancano tre gare alla fine di un Mondiale MotoGP tra i più incerti della storia. Tre piloti in 20 punti. Tre moto in lizza per il titolo iridato 2022: Yamaha, Ducati, Aprilia. Una scuderia giapponese e due fantastici team italiani . Un duello all’ultimo respiro. La volata per il titolo parte domenica in Australia (16 ottobre ), prosegue in Malesia (23 ottobre) e termina in Spagna, a Valencia (6 novembre).

Il tema è sempre lo stesso: caccia al leader Quartararo, 17esimo (!) in Thailandia. Solo ancora al comando ma di appena 2 punti. Bagnaia lo tallona fiducioso.

UN CANGURO SULLA PISTA DI PHILLIPS ISLAND

Il trittico conclusivo parte sulla pista gloriosa dell’isola di Phillips Island situata a sud-est di Melbourne. Qui si corre il GP d’Australia, 18esima prova (su 20) del Motomondiale (domenica 16 ottobre nella notte italiana). Per il fuso orario (+9) ore) la gara inizierà quando da noi sono le 5 del mattino, cioè molto prima dell’alba. Incerto il tempo atmosferico. Vento e freddo hanno accompagnato le prove dei piloti nel weekend.

Addirittura anche un piccolo canguro di circa 40 kg (un wallaby) ha attraversato tutto allegro, a balzi, la pista (in prossimità di una curva) incrociando la traiettoria di Aleix Espargaro ed evitandolo per un soffio . Fortuna salvifica. Ma che spavento! Il pilota spagnolo della Aprilia stava transitando a 200 km/h. Ma non è la prima volta che si registrano “invasioni” di canguri. È successo anche a Iannone, a Valentino Rossi. Ed altri animali hanno pericolosamente attraversato la pista mentre i piloti erano in corsa. Ricordiamo il cane di Austin (Texas), il gabbiano sul casco di Iannone, addirittura il serpente di Buriram (Thailandia 2018), il cobra della Malesia neutralizzato con una ginocchiata da Gino Borsoi, intrepido pilota veneto.

CIRCUITO SPETTACOLARE

Ricavato sul ciglio di una scogliera è lungo 4,448 metri con curve veloci e di ampio raggio, spezzato appena da due tornantini. Un solo rettilineo che consente velocità molto elevate. Suggestivi i tratti vicini al mare amati dai fotografi di mezzo mondo. Il circuito sarà percorso con 27 giri pari a 120,1 km.

LA CLASSIFICA PILOTI DI MOTOGP

Quartararo 219, Pecco Bagnaia 217, Aleix Espargaro 199, Bastianini 180, Miller 179, B.Binder 154, Zarco 151, Oliveira 131, Martin 127, Vinales 122, Rins 112, Marini 101, M.Marquez 84, Bezzecchi 80, Mir 77, A.Marquez 50, P.Espargaro 49, Nakagami 46, Morbidelli 31, Di Giannantonio 23, Dovizioso 15, D.Binder 10, Gardner e Fernandez 9, Crutchlow 3, Bradl 2. Zero punti: Pirro, Salvadori, Petrucci, Watanabe, Nagashima.

