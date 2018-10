ROMA – Lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ha vinto il Gp d’Australia, terz’ultima prova del mondiale MotoGp. Secondo posto sul podio per Andrea Iannone (Suzuki) e terzo per Andrea Dovizioso (Ducati). Valentino Rossi, con l’altra Yamaha, ha chiuso sesto, preceduto da Alvaro Bautista, quarto con la Ducati, e da Alex Rins (Suzuki), quinto. Il neo campione del mondo, Marc Marquez (Honda), si è ritirato dopo un contatto al sesto giro con il francese Johann Zarco (Yamaha), caduto ad alta velocità ma senza conseguenze.

“Sono contentissimo per me e per il team. La moto oggi andava benissimo, era fantastica. Quando ho passato il traguardo avevo le lacrime agli occhi, vincere qui è bellissimo”. Queste le prime parole di Maverick Vinales dopo il successo nel Gran premio d’Australia, che lo ha riportato sul gradino più alto del podio della MotoGp dopo 28 gare, dal Gp di Francia 2017. Per la Yamaha è invece un ritorno al successo dopo 25 prove. “E’ stato un periodo duro ma oggi sentivo di poter fare una bella gara – ha detto poi lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport -. Siamo partiti male ma con questa moto ho recuperato al meglio una buona posizione e ho potuto vincere la gara. Devo ringraziare il team per il grande lavoro che è stato fatto, la moto perfetta per il mio stile di guida qui in Australia, che è una pista che amo molto. Nonostante questo non è stato facile gestire le gomme – ha proseguito Vinales – e alla fine Iannone si avvicinava molto ma ce l’ho fatta arrivare al traguardo”.

Ordine d’arrivo e classifiche delle gare di Motomondiale (MotoGp, Moto2 e Moto3) del Gran Premio d’Australia, disputate oggi sul circuito di Phillip Island:

MotoGp, ordine d’arrivo:

1. Maverick Vinales (Spa/Yamaha) in 40’51.081 2 Andrea Iannone (Ita/Suzuki a 1.543 3. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati 1.832 4. Alvaro Bautista (Spa/Ducati) 4.072 5. Alex Rins (Spa/Suzuki) 5.017 6. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 5.132 7. Jack Miller (Aus/Ducati) 6.756 8. Franco Morbidelli (Ita/Honda) 21.805 9. Aleix Espargaro (Spa/Aprilia) 22.904 10.Bradley Smith (Gb/Ktm) 22.941.

Classifica: 1. Marc Marquez (Spa) 296 punti 2. Andrea Dovizioso (Ita) 210 3. Valentino Rossi (Ita) 195 4. Maverick Viñales (Spa) 180 5. Cal Crutchlow (Gb) 148 6. Danilo Petrucci (Ita) 137 7. Johann Zarco (Fra) 133 8. Andrea Iannone (Ita) 133 9. Jorge Lorenzo (Spa) 130 10.Alex Rins (Spa) 129

—————————————————————

Moto2, ordine d’arrivo

1. Brad Binder (Saf/Ktm in 39’23.427 2. Joan Mir (Spa/Kalex) a 0.036 3. Xavi Vierge (Spa/Kalex) 0.949 4. Augusto Fernandez (Spa/Kalex) 0.957 5. Luca Marini (Ita/Kalex) 1.767 6. Dominique Aegerter (Svi/Ktm) 2.482 7. Alex Marquez (Spa/Kalex) 3.759 8. Jesko Raffin (Svi/Kalex) 4.850 9. Marcel Schrotter (Ger/Kalex) 6.250 10.Fabio Quartararo (Fra/Speed Up) 7.453

Classifica: 1. Francesco Bagnaia (Ita) 288 punti 2. Miguel Oliveira (Por) 252 3. Brad Binder (Rsa) 193 4. Lorenzo Baldassarri (Ita) 152 5. Joan Mir (Spa) 149 6. Alez Marquez (Spa) 148 7. Marcel Schrotter (Ger) 131 8. Xavi Vierge (Spa) 126 9. Luca Marini (Ita) 122 10.Fabio Quartararo (Fra) 117

————————————————————

Moto3, ordine d’arrivo:

1. Albert Arenas (Spa/Ktm) in 37’48.073 2. Fabio Di Giannantonio (Ita/Honda) a 0.052 3. Celestino Vietti (Ita/Ktm) 0.059 4. Tatsuki Suzuki (Gia/Honda) 0.081 5. Jorge Martin (Spa/Honda) 0.099 6. Aron Canet (Spa/Honda) 0.154 7. Adam Norrodin (Mal/Honda) 0.188 8. Enea Bastianini (Ita/Honda) 0.235 9. Jakub Kornfeil (Cze/ktm) 0.328 10.Ayumu Sasaki (Gia/Honda) 0.406

Classifica: 1. Jorge Martin (Spa) 215 punti 2. Marco Bezzecchi (Ita) 203 3. Fabio Di Giannantonio (Ita) 195 4. Enea Bastianini (Ita) 150 5. Lorenzo Dalla Porta (Ita) 131 6. Aron Canet (Spa) 128 7. Gabriel Rodrigo (Arg) 116 8. Jakub Kornfeil (Cze) 115 9. Albert Arenas (Spa) 94 10.Marcos Ramirez (Spa) 90.