SYDNEY, AUSTRALIA – Marc Marquez, confermatosi campione del mondo della MotoGp in Giappone, non per questo ha chiuso il gas. Lo spagnolo della Honda ha ottenuto la pole anche a Phillip Island – la sesta della stagione – e domani in Australia, domenica 28 ottobre, partirà dalla prima fila, con al fianco le Yamaha di Maverick Vinales e Johann Zarco.

Andrea Iannone su Suzuki apre la seconda fila, Valentino Rossi la terza, con il settimo tempo. Indietro Andrea Dovizioso, solo nono con la Ducati. E’ la sua peggior qualifica dell’anno.