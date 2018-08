La MotoGP torna subito in pista sul Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Domenica 12 agosto, alle 14, la gara di MotoGP, undicesima prova del motomondiale.

Dovizioso, vincitore in Repubblica Ceca, è fiducioso: “Dopo la splendida vittoria di Brno sono molto contento di correre subito in Austria perché per noi il Red Bull Ring è un tracciato molto favorevole e quindi sicuramente saremo competitivi anche qui”. “Veniamo da un buon test a Brno – dice Marquez – dove abbiamo provato molte cose interessanti. Alcune le porteremo qui al Red Bull Ring e vedremo come andranno. L’Austria è un’altra pista in cui Dovizioso e Lorenzo sono forti, ma anche noi l’anno scorso abbiamo dimostrato di andare bene e quindi vedremo se ci sarà ancora una lotta all’ultima curva!”. In Austria la possibilità di “ammazzare” il campionato. “Cercheremo di essere veloci sin dalle prove libere e lottare per la prima fila. Su questa pista due mesi fa ho avuto anche la splendida esperienza di provare la Toro Rosso di F1”. In mezzo Valentino Rossi, che sa che non sarà facile tornare al successo dopo il quarto posto ottenuto in Repubblica Ceca: “Il circuito austriaco – ricorda – non è mai stato molto positivo o tra i nostri preferiti, e l’anno scorso abbiamo sofferto. Ma la moto di quest’anno è migliorata e cercheremo di fare un buon week-end e lottare per il podio. Faremo del nostro meglio”.

Dove vedere il Gp d’Austria della MotoGP: la gara sarà trasmessa su Sky Sport MotoGP (canale 207) e in chiaro su Tv8. Inoltre la possibilità di seguirla in live streaming su SkyGO.

Classifica piloti

Marquez 181

Rossi 132

Dovizioso 113

Vinales 109

Lorenzo 105.