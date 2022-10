MotoGP, Bagnaia è il nuovo leader, ad un passo dal titolo di campione del mondo: domenica prossima in Malesia il primo match point per il titolo iridato

MotoGp, Francesco Bagnaia è il nuovo leader del Motomondiale. Dopo quei 6 mesi di inseguimento.

Di più: domenica prossima 23 ottobre in Malesia si giocherà il primo match point per il titolo di campione del mondo. Con 14 punti di vantaggio è ragionevole ipotizzare per Pecco Bagnaia che il sogno iridato si realizzi. Sta bene, ha fiducia, la sua Ducati è una certezza.

E poi trovarsi leader a due sole gare dal termine mette le ali. Alle sue spalle Quartararo (+14) e il sorprendente Aleix Espargaro (+27) tuttavia non demordono. Ci mancherebbe.

Naturalmente il podio conquistato in Australia con coraggio e freddezza lima sensibilmente le possibilità iridate della Yamaha e della Aprilia. Il trofeo più atteso dai tempi di Casey Stoner è così desiderato dalla Rossa da accrescere le tensioni, da alimentare financo ansiosità. Non sarà facile gestire i prossimi giorni ma a giudicare da come Pecco ha condotto la gara – accontentandosi del terzo posto – sembra che tutto sia sotto controllo. Oltretutto la caduta di Quartararo a 17 giri dal traguardo ha trasmesso un fondato ottimismo.

PECCO: NON VOGLIO ANCORA GONGOLARMI

Giusto. Saggezza e prudenza prima di tutto. Australia docet. Dice il ducatista:”Sì, sapevo che avrei sofferto. Ho corso con la media davanti perché con la hard non avevo il feeling e gli ultimi 6 giri la gomma era distrutta. Perdevo in percorrenza. Sapevo che mi avrebbero attaccato ma, saputo dai box che Quartararo era out, ho accettato anche un podio, ma prima volevo vincere. È stata una gara di gestione. Sono contento della classifica, non troppo per la gara. Certo, essere primi e’ importante, ma non voglio ancora gongolarmi”.

LA NUOVA CLASSIFICA PILOTI DEL MOTOGP

Bagnaia 233, Quartararo 219, Aleix Espargaro 206, Bastianini 191, Miller 179,B.Binder 160 Zarco 159, Rins 137, Martin 136, Oliveira 135, Vinales 122, Marini 111,Marc Marquez 104, Bezzecchi 93, Mir 77.

PROSSIMO APPUNTAMENTO IN MALESIA

Penultima tappa domenica 23 ottobre sul circuito di Sepang, regno di Valentino Rossi su Yamaha (tempo record: 1’59”661). Nell’Asia sudorientale può realizzarsi il sogno italiano.