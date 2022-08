MotoGp, trionfo di Francesco “Pecco” Bagnaia nel GP d’Austria. Terza vittoria consecutiva, la quinta stagionale. Ducati al settimo cielo: quattro Rosse nei primi cinque posti, due sul podio.

Giornata perfetta sul Red Bull Ring e Pecco – in testa dal primo all’ultimo giro – ha accorciato a -44 il suo gap dal vertice della classifica. Dove resta, saldissimo, Fabio Quartararo, straordinario secondo accerchiato dalle formidabili Desmodieci. Bravo il fratello di Valentino Rossi, ottimo quarto. Sfortunato Bastianini, fermato da un guasto meccanico. Può rifarsi tra due settimane a Misano.

GRIGLIA DI PARTENZA, COLPO BASTIANINI

Prima pole in classe regina di Enea Bastianini (Ducati Gresini). Tre Ducati in prima fila (Bastianini,Bagnaia, Miller). Sette moto italiane nei primi otto posti. Attorno alla Yamaha del leader Quartararo (quinto) quattro Desmodieci e due Aprilia: Vinales (7), Aleix Espargaro (8). Storico. Chiude la terza fila l’Aprilia di A.Espargaro.

In quarta fila Di Giannantonio (Ducati Gresini), Rins (Suzuki), B.Binder (Ktm). Dietro di loro Marini (Ducati VR46) e le Honda di Nakagami (14) e P.Espargaro (15). Seguono Morbidelli (Yamaha), Oliveira (Ktm), Bradl (Honda). Settima fila: Dovizioso (Yamaha Withu), Bezzecchi (Ducati VR46) e D.Binder(Yamaha Withu). Ottava fila: Gardner e Fernandez (Ktm Tech3) e l’Aprilia di Salvadori (24). Ultimo A.Marquez (25) in sella ad una Honda Lcr).

GARA SPETTACOLO, QUARTARARO IN RIMONTA

Pronti, via. Gran scatto di 4 Rosse e alla curva 4 cade Joan Mir. Fuori. E sempre in curva 4 si ferma Bastianini (guasto ai freni). Ritiro clamoroso, la moto torna ai box. La corsa perde uno dei piloti più bravi. A 15 giri dalla fine al comando ci sono tre Ducati (Bagnaia, Miller, Martin) braccate da Quartararo.

In quinta posizione Aleix Espargaro. La corsa si accende negli ultimi 10 giri. Ai meno 7 Quartararo è terzo, Bagnaia allunga su Miller (+1”615). Capolavoro del nizzardo: sorpasso filmico e secondo posto. Cadono Morbidelli e, all’ultimo giro, cade (e riparte) Martin. Finale al cardiopalma e vince un perfetto Bagnaia, terza vittoria consecutiva. Esultanza spettacolo, in piedi sula moto.

MOTOGP, ORDINE DI ARRIVO

Primo Bagnaia, secondo Quartararo (+0.492), terzo Miller (+2”163), quarto Marini (+8”821), quinto Zarco (+8”821). A seguire A.Espargaro (+11”287),B.Binder (+11”642),Rins +11”780), Bezzecchi (+16”987), Martin (+17”144).

CLASSIFICA GENERALE DEL MOTOGP

Quartararo p. 200, Aleix Espargaro 158, Bagnaia 131, Zarco 114, Miller 107, B.Binder 98, Rins 84, Vinales 82, Oliveira e Martin 81, Mir 77, Bezzecchi 61.

A MISANO L’ANNUCIO PIÙ ATTESO DELLA DUCATI

È nell’aria. Il 4 settembre, in occasione del Gran Premio, la Ducati con ogni probabilità annuncerà la “promozione” di Bastianini, romagnolo di Rimini, nel team ufficiale accanto a Bagnaia.

Si sta valutando, è vero, anche Jorge Martin, 24 anni, spagnolo di Madrid, campione del mondo in Moto3 (2018), in Moto2 con la Ktm (2019), in Ducati Pramac dal 2021, tre pole in classe regina, una buona esperienza col team finlandese “Ajo Motorsport “, la scuderia che ha avuto anche Marc Marquez (2010) e Zarco (2015-2016) nelle classi minori.

Ma Bastianini, nonostante la prova buia al Red Bull Ring, è ancora in vantaggio.