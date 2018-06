BARCELLONA – MotoGp, Gran Premio di Catalogna a Montmelò. Griglia di partenza: Jorge Lorenzo su Ducati ha conquistato la pole position [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Lo spagnolo, con il tempo di 1’38″680 ha preceduto la Honda del connazionale Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso. Quarto tempo per la Yamaha di Maverick Vinales e quinto Andrea Iannone. Più indietro Valentino Rossi, che ha chiuso le qualifiche con il settimo tempo.

Dopo la vittoria al Mugello Jorge Lorenzo conferma il suo momento di grazia conquistando la pole position del gran premio di Catalogna. ”Una vittoria, come quella del Mugello, è più importante di una pole – le parole di Lorenzo ai microfoni di Sky – Sono comunque contento per questo risultato. E’ stata una qualifica in cui è stato fondamentale mantenere la calma, ho rischiato anche di cadere, ho spinto al massimo con la seconda gomma ed è andata bene”.

Prima fila col terzo tempo per l’altra Ducati, quella di Andrea Dovizioso: “Sono molto contento – le sue parole – per me è difficile fare la prima fila. Un Lorenzo così competitivo ci ha aiutato ad avere le idee chiare su dove dobbiamo migliorare, siamo lì davanti per giocarcela con tutti”.

Di seguito la griglia di partenza al completo.

Prima fila

1. Jorge Lorenzo

2. Marc Marquez

3. Andrea Dovizioso

Seconda fila

4. Maverick Vinales

5. Andrea Iannone

6. Danilo Petrucci

Terza fila

7. Valentino Rossi

8. Johann Zarco

9. Tito Rabat

Quarta fila

10. Cal Crutchlow

11. Dani Pedrosa

12. Takaaki Nakagami

Quinta fila

13. Jack Miller

14. Hafizh Syahrin

15. Alex Rins

Sesta fila

16. Aleix Espargaro

17. Bradley Smith

18. Franco Morbidelli

Ottava fila

19. Pol Espargaro

20. Scott Redding

21. Karel Abraham

Nona fila

22. Alvaro Bautista

23. Mika Kallio

24. Tom Luthi

Decima fila

25. Sylvain Guintoli

26. Xavier Simeon