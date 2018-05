PARIGI – Brutta caduta per Cal Crutchlow [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGp. Il pilota è stato trasportato fuori dalla pista in barella e subito dopo in ospedale.

Danilo Petrucci con la Ducati Pramac e Dani Pedrosa con la Honda ufficiale hanno ottenuto i due migliori tempi al termine della Q1 ed accedono alla Q2 che assegna la pole del Gran premio di Francia, classe MotoGp.

Petrucci ha ottenuto il miglior giro in 1’31″818, mentre Pedrosa ha fermato il cronometro sull’1’32″061. Nei secondi finali è caduto Cal Crutchlow che è stato portato fuori pista in barella e caricato in ambulanza.

MotoGp Francia, video caduta Cal Crutchlow