MotoGP d’Aragon, domenica 12 settembre 2021, ore 14.00, Maverick Vinales debutta in Aprilia

MotoGp, torna in Spagna il Motomondiale per il 13esimo round della stagione (domenica 12 settembre, ore 14, diretta Sky e DAZN). Dopo Silverstone va in scena il Gp d’Aragon alla “Ciudad del Motor“. Un giorno importante, atteso.

Con la grande novità del Circus: l’esordio in Aprilia di Maverick Vinales che sostituirà il convalescente Lorenzo Salvadori. Non ci sarà neppure Franco Morbidelli nel Team Yamaha Petronas per i postumi della operazione al ginocchio; al suo posto si vedrà Jake Dixon.

In MotoGp faeffetto vedere Maverick Vinales di Aprilia vestito. Appena un mese fa il campione spagnolo indossava il blu Yamaha ma l’umore è oggi assai diverso.

Nerissimo con la scuderia giapponese, decisamente allegro con la scuderia italiana. Non fa polemiche con la sua vecchia squadra. E dice:” No,non voglio parlare del passato, è succcesso tutto così in fretta. Adesso sono qui in Aprilia dopo solo due giorni di test a Misano nei quali ho cercato di fare più giri possibili. Non avevo nessuna voglia di stare fermo a casa. Sono un grande appassionato di moto e sono molto motivato. Queste gare servono per preparare al meglio il 2022. In un Gp puoi apprendere tanto” .E la moto? Maverick resta cauto. “ Ho poco da dire. È inutile fare paragoni con quella precedente. L’erogazione è sicuramente differente, bisognerà adattarsi . Comunque sia chiaro: mi serviva un regalo, l’ho trovato in Aprilia “.

Tutti gli occhi sono puntati sulla scuderia di Noale ( Venezia ). Il clima è dei migliori. Due settimane fa a Silverstone ha conquistato con Aleix Espargaro il primo podio dal ritorno in MotoGP. Podio storico, a 21 anni di distanza dall’ultimo in assoluto. Ed ora si presenta in Spagna addirittura rafforzata. Il morale è alle stelle.

Il resto è il tema di sempre: le Ducati alla caccia della Yamaha. I lupi rossi che braccano la volpe francese. Bagnaia , Zarco e Miller sulle orme di Quartararo. Miller a Silverstone ha toccato la velocità massima di 339,6 km/h. Non è bastato. Tenterà di nuovo, il quinto posto in classifica gli sta stretto. Occhio anche alla Suzuki di Mir, nono a Silverstone , “ bruciato” dalle Ktm di Binder e Lecuona, ma secondo nella generale, punta al podio finale. Può farcela.

LA CLASSIFICA ( dopo 12 GPM ) – Quartararo 206; Mir 141; Zarco 137; Bagnaia 136;

Miller 118; B.Binder 108; Vinales 95; Oliveira 85; A.Espargaro 83; Martin 64; Rins 64; Marquez 59; Nakagami 58; P.Espargaro 52.

APPUNTANENTO A MISANO – Il prossimo Gp si correrà. a Misano il 19 settembre. E sarà festa grande per Valentino Rossi.