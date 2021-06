MotoGP di Germania, Circuito di Sachsering, domenica 20 giugno ore 14.00, tutti contro Fabio Quartararo

MotoGP, Circuito di Sachsering (Baviera). Tre Ducati alla caccia di Fabio Quartararo. Il francese leader della classifica generale con la Yamaha. Zarco, Miller e Bagnaia nel tracciato che sembra un kartodromo lanciano la grande sfida a tutte le scuderie giapponesi e al regno di Marquez imbattuto da 7 anni consecutivi .

Valentino Rossi non ha ancora deciso quando ritirarsi. Deciderà in estate con la fidanzata sul nuovo yacht SanLorenzo.

Tutti contro Quartararo. È il mantra della MotoGP giunta ormai all’ottavo appuntamento stagionale sul tortuoso circuito tedesco di Sachsering, vecchio tracciato nella Sassonia, a 45 km da Dresda. Un autodromo di 3.671 metri , uno dei più corti del motomondiale.

Sarà una domenica thrilling. Le Case europee (Ducati,Aprilia,Ktm) contro le Case giapponesi. Un duello non più impari. Le prime sono cresciute, le seconde hanno perso lo smalto di un tempo. Specialmente la Honda che sta attraversando una profonda crisi.

Qui al GP di Germania ha però una tradizione favorevole: è imbattuta dal 2010 e Marc Marquez ha sempre vinto da quando corre in MotoGP. Basterà per tornare protagonisti?

Tre “furie rosse” braccano il 22enne pilota nizzardo al MotoGP di Germania

Un tridente rosso capeggiato da Johann Zarco, il più continuo della Ducati. Ma il bilancio gli sta stretto: 4 secondi posti in sette gare. Comunque la vittoria è solo rinviata. Il 6 giugno a Barcellona l’ha sfiorata. Con un giro in più forse ce l’avrebbe fatta.

Jack Miller, terzo in Catalogna, conferma di attraversare un buon momento, ma deve crederci di più. Quanto a Pecco Bagnaia, quarto nella generale, ancora non gli riesce il colpaccio. Ma il podio non è lontano.

Occhio alla Ktm, sta scalando la classifica col portoghese Miguel Oliveira. La Casa austriaca è la rivelazione del Mondiale. Le novità del telaio e della benzina (introdotte al Mugello) funzionano. Certo, è presto per audaci previsioni. Non diciamo, per favore, che c’è un nuovo cliente per il titolo. Ma il fatto che l’odontotecnico di Porto abbia corso l’ultimo GP senza alcuna sbavatura, autorizza indicazioni ottimistiche.

Intanto continua a tener banco Il caso Valentino Rossis: è vero che si ritira a fine mese?

In Spagna scrivono di non avere alcun dubbio. Si ritira. La mamma smentisce ( “ No, Valentino non lascia le cose a metà “ ). La morosa Francesca Sofia Novello dice che la decisione verrà presa questa estate, con calma, sul nuovo yacht SanLorenzo.

Un panfilo,detto tra noi, di 27 metri costato 8 milioni. Sostiene che in barca si prendono le decisioni più giuste. Sarà così. E Valentino cosa risponde ai famelici taccuini? “ L’ho già detto. Deciderò durante la pausa estiva “.

Valentino è concentrato sul GP di Germania, è fiducioso, gli ultimi test fatti in Catalogna sono incoraggianti. E prova a dare una svolta alla sua stagione. La caduta di Barcellona non è stata ancora digerita, ma i test sono serviti a dare un po’ più di morale.

Comunque mette le mani avanti : “La pista tedesca è complicata. Ci sono molte curve a sinistra, a volte può essere molto difficile. Ma io voglio tornarci, qui ho fatto molte battaglie”.

LA CLASSIFICA GENERALE – 1. Quartararo punti 115 2. Zarco (101) 3. Miller (90) 4. Bagnaia (88) 5. Mir (78) 6. Vinales (75) 7. Oliveira (54) 8. A. Espargaro (44) 9. B. Binder (43) 10. Morbidelli (40) 11. Nakagami (31) 12. P. Espargaro (29) 13. Bastianini (26) 14. A. Marquez (25) 15. Rins (23) 16. Petrucci (23) 17. Martin (19) 18. M. Marquez (16) 19. Rossi (15) 20. Lecuona (13).