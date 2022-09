MotoGP, Gp del Giappone, vittoria a metà per l’Italia. Corre per e con Ducati (che peraltro è del gruppo tedesco Volkswagen-Audi) l’australiano Jack Miller ha vinto il Gp del Giappone a Motegi. Delusione per Francesco Bagnaia scivolato al 23/o e ultimo giro.

Si preparava ad attaccare l’ottava posizione del francese Fabio Quartararo. Era la quintultima prova del Motomondiale 2022 che si concluderà a Valencia il 6 novembre.

L’australiano della Ducati ha vinto davanti a Binder (KTM) e Martin (Pramac). Quartararo guadagna 8 punti su Pecco Bagnaia, adesso è a +18 a quattro gare dal termine della stagione. Il poleman Marquez chiude con un ottimo quarto posto, bene Luca Marini in sesta posizione. Bastianini rimonta dal 15° al 9° posto. Problemi di elettronica per Aleix Espargaró, chiude 16°.

Quello di Jack Miller, 27 anni, australiano, pilota ufficiale della Ducati, è stato un trionfo. Vittoria limpida, cristallina. Jack senza rivali. Gara perfetta, primo successo stagionale. Secondo Binder, terzo Martin (Ducati Pramac). Quarto Marc Marquez, partito in pole. Fantastico rientro.

Dietro di lui l’altra Ktm di Oliveira e la Ducati VR46 di Luca Marini. Per Pecco Bagnaia, un disastro, una gara da dimenticare: caduta all’ultimo giro(era comunque nono), zero punti , +18 da Quartararo. Peggio di così non poteva andare. Il ritardo da El Diablo è aumentato proprio nella domenica più propizia all’aggancio. Nono posto per Enea Bastianini. Nessun punto iridato per Aleix Espargaro scattato dai box con la seconda moto a causa di una panna elettrica durante il Giro di ricognizione. Cinque i ritirati. A quattro round dalla fine i giochi sono ancora aperti. Certo, l’errore di Bagnaia ha complicato di molto il cammino.

MILLER AL SETTIMO CIELO

Ovviamente soddisfatto il pilota australiano:”Sì, sono molto soddisfatto. Mi sono sentito bene fin dalle prove libere. Sono felice di essere tornato a questi livelli anche per i tifosi giapponesi che sono stati qui nonostante la pioggia di sabato, sono tra i migliori che abbiamo mai avuto”.

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MOTOGP

Quartararo 219, Bagnaia 201, Aleix Espargaro 194, Bastianini 170, Miller 159, B.Binder 148, Zarco 138, Martin 120, Vinales 113,Rins 118, Oliveira 106, Marini 101, Bezzecchi 80, Mir 77, Marc Marquez

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL MOTOGP

Thailandia (2 ottobre ). Quindi l’Australia (16), Malesia (23) e gran finale a Valencia (6 novembre).