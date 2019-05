LE MANS – Grande prestazione di Marc Marquez nelle qualifiche del gran premio di Francia di MotoGp. Lo spagnolo ha conquistato la pole position. Marc Marquez della Honda è risultato il migliore in una qualifica difficile per il meteo: il pilota spagnolo scivola, ma è il migliore davanti al ternano della Ducati Danilo Petrucci e Jack Miller, pilota della Ducati. In seconda fila Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, e Valentino Rossi, pilota della Yamaha. Valentino Rossi partirà in quinta posizione e proverà la rimonta nella gara di domani.

La griglia di partenza del gran premio di Francia di MotoGp.

1a fila 1. Marc Marquez (Esp) Honda 1’40″952 alla media di 149,2 Km/h 2. Danilo Petrucci (Ita) Ducati 1’41″312 3. Jack Miller (Aus) Ducati 1’41″366.

2a fila 4. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati 1’41″552 5. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 1’41″655 6. Franco Morbidelli (Ita) Yamaha 1’41″682.

3a fila 7. Takaaki Nakagami (Jpn) Honda 1’42″059 8. Jorge Lorenzo (Esp) Honda 1’42″067 9. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1’42″450.

4a fila 10. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1’42″509 11. Maverick Viñales (Esp) Yamaha 1’42″555 12. Pol Espargaro (Esp) Ktm 1’31″923.

5a fila 13 Francesco Bagnaia (ita) 1’39″982; 14 Johann Zarco (Fra) 1’40″029; 15 Cal Crutchlow (Ing) 1’40″114.

6a fila 16 Miguel Oliveira (Por) 1’40″385; 17 Karel Abraham (Rce) 1’40″482; 18 Joan Mir (Spa) 1’40″606.

7a fila 19 Alex Rins (Spa) 1’40″706; 20 Tito Rabat (Spa) 1’41″351; 21 Hafizh Syahrin (Mal) 1’41″717; 22 Andrea Iannone (Aprilia) 1’41.786.