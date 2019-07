SACHSENRING – Marc Marquez si conferma imprendibile al Sachsenring, dove domani si corre il Gp di Germania, nona prova del Motomondiale. Lo spagnolo della Honda si è preso la pole con il formidabile tempo di 1’20″195 (nuovo record della pista), davanti a Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) e Maverick Vinales (Yamaha). Indietro gli italiani: 7/o Morbidelli, 11mo Valentino Rossi, 12 Petrucci (caduto a 180 kmh), mentre Dovizioso non si è qualificato per la Q2: partirà 13mo.

Le dichiarazioni rilasciate da Marquez, Quartararo e Vinales dopo le qualifiche.

Marc Marquez ha conquistato la pole position nelle qualifiche del gran premio di Germania di MotoGp. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport. “La decima pole non è male, ma ogni volta c’è un pericolo con cui fare i conti: quest’anno le Yamaha erano molto forti, ma sono molto contento sopratutto per il passo che ho avuto nelle Libere4, che è quello che conta per la gara. Vedremo come andrà in gara, se cambierà il tempo, come sarà la pista, che scelta fare di gomme, ma il ritmo delle ultime libere mi conforta. la marcatura con Viñales? Cose che succedono in pista, se partiva dietro a me sarebbe stato favorito..”.

Quartararo è arrivato secondo nelle qualifiche del gran premio di Germania di MotoGp. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport. “Ho fatto tre giri davvero buoni e al limite con la gomma e sono molto contento perché non è stata una giornata facile – dice il francese della Yamaha Petronas -. La moto è davvero molto a punto, ma Marquez ha un passo straordinario e dovremo vedere se riusciremo a tenerlo in gara. Il braccio? Nessun dolore, sono solo felice di aver fatto la prima fila qui”.

Vinales è arrivato terzo nelle qualifiche del gran premio di Germania di MotoGp. Le sue dichiarazioni sono riportate dalla Gazzetta dello Sport.”Sono contento, ma si poteva fare meglio: la cosa che mi soddisfa maggiormente è il passo nelle Libere: davvero molto buono” (fonti Ansa e La Gazzetta dello Sport).

