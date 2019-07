MotoGp Germania, streaming e diretta tv: dove vedere gran premio

ROMA – Nono appuntamento della stagione per la MotoGP, che arriva al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208). Domenica 7 luglio la giornata di gare si apre alle 11 con la Moto3, poi la Moto2 alle 12.20 e la MotoGP alle 14 (con la possibilità di rivedere la top class sia alle 17.15 che alle 23.15). Tutto live anche su Sky Sport Uno e sul digitale terrestre al canale 472. Il gran premio di MotoGp verrà trasmesso anche in diretta streaming sull’app SkyGo.

Sarà un weekend straordinario per i motori: sempre su Sky Sport MotoGP, da non perdere la MotoGP Rookies Cup e la prima delle quattro tappe del campionato di MotoE (le altre saranno l’11 agosto in Austria, il 14/15 settembre a Misano e il 16/17 novembre a Valencia).

Guido Meda e Mauro Sanchini commentano le qualifiche delle moto elettriche in onda sabato alle 16 e la gara di domenica alle 10. Tutto questo mentre su Sky Sport Arena (canale 204) va in scena – da venerdì 5 luglio sempre in diretta – il Round di Gran Bretagna di Superbike. QUI la programmazione completa.

GIOVEDÌ A SPASSO CON I MITI – Domani, giovedì 4 luglio, alle 18.45, in onda lo speciale “A spasso coi miti!”: il recente raduno sul Lago d’Iseo tra i campioni del passato è al centro del programma, che vede protagonisti alcuni tra i più noti volti delle due ruote, da Giacomo Agostini a Ciro De Petri e Marco Lucchinelli. Tutti accompagnati dalle moto che hanno fatto la storia del Motomondiale o solcato i deserti della mitica Parigi – Dakar.

RUBRICHE E APPUNTAMENTI SPECIALI – Domenica, nel pre gara della MotoGP, l’emozione di girare sulla pista tedesca raccontata da Roberto Locatelli, che ci illustra i punti cruciali del circuito della Sassonia. Tornano: Grid, il racconto della mezz’ora di pre gara dalla postazione di commento e dalla griglia di partenza; Zona Rossa, il post gara con le prime analisi e le interviste a caldo; Ultimo Giro, con la possibilità di inviare da casa le domande via Twitter (@SkySportMotoGP) al team di Sky Sport MotoGP.

Sempre domenica, alle 19, in onda Race Anatomy, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti (Paolo Beltramo, Paolo Lorenzi e Luca Salvadori) per analizzare fatti e protagonisti di giornata e Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto (fonte Sky Sport).