ROMA – Marc Marquez si conferma re del Gran Premio di Germania: il pilota spagnolo campione del mondo della Honda ha trionfato per la decima volta consecutiva (il settimo nella MotoGP) sul circuito del Sachsenring. Marquez ha preceduto la Yamaha di Maverick Vinales e la Honda Lcr del Cal Crutchlow. Quarta e quinta le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. Ottavo posto per Valentino Rossi. Marquez con questa vittoria, la quarta su nove gare disputate, si conferma sempre più leader del mondiale, con 160 punti, 44 in più di Dovizioso.

Classifica MotoGP 2019:

1- Marquez (Honda) 160

2- Dovizioso (Ducati) 116

3- Petrucci (Ducati) 108

4- Rins (Team costruttori Suzuki MotoGP) 101

5- Rossi (Yamaha) 72