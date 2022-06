MotoGP, decimo appuntamento nel regno di Marc Marquez, che qui ha sempre vinto dal 2013. Ora lo spagnolo non c’è, alle prese con il suo calvario e i suoi ripetuti interventi chirurgici.

Il circuito (stradale) di Sachsenring – Germania, Sassonia, 100 km da Dresda – è un pilastro del Motomondiale, attivo dal 1927; poi bloccato nel 1990 (3 incidenti). Ed ora, assente re Marquez, è diventato il teatro della Ducati e Aprilia che vanno all’assalto della Honda di Quartarono .

PECCO, RIMONTA DIFFICILE NEL MOTOGP

Tra Bagnaia (quinto) e il leader Quartararo (perfetta la sua domenica in Catalogna lo scorso 5 giugno), ci sono 66 punti di margine. Troppi? Sì. Però in Ducati sanno che Bagnaia ha moto e testa, carattere e talento. E poi il Mondiale è a metà strada, la narrazione ha ancora tanto da dire.

Le Rosse non mollano. Questo insegna lo Sport. È comunque singolare che si insista sul duello Bagnaia-Quartararo e non riconosca altrettanto credito (quantomeno mediatico) alla formidabile Aprilia di Aleix Espargaro , buon secondo a 22 punti dal “Diablo”. Terzo Bastianini ,la sorpresa di quest’avvio di stagione (3 vittorie su 9), pur non senza errori; francamente pesante quello commesso in Catalogna.

TRACCIATO CORTO E TORTUOSO

Più volte modificato negli anni (ultimo intervento nel 2003) oggi presenta queste cifre: lunghezza 3.671 metri, 10 curve a sinistra e 4 a destra,un solo rettilineo importante (800 metri). Media giro intorno ai 160 km/h. Marc Marquez nel luglio del 2017 ha stabilito il record in gara con un tempo fantastico: 1.21.228 con la Honda RC213V. Assente il re, il circuito è una roulette. Previsti 30 giri.

LA CLASSIFICA

1. Quartararo punti 147; 2. A. Espargaro p. 125; 3. Bastianini 94; 4.Zarco 91; 5. Bagnaia 81; 6. B. Binder 73; 7. Rins 69; 8. Mir anche punti; 9.Miller 65; 10. M. Marquez 60.

MotoGp, DIRETTA TV ORE 14

Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.