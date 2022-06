MotoGP. ha inizio in Olanda il “girone di ritorno”, ultima chiamata per Bagnaia, dove in tv, 26 giugno ore 14

MotoGP al giro di boa. Ad Assen va in scena la tappa n. 11 (su 20). È il GP d’Olanda. Domenica thrilling (ore 14). Ultima chiamata per Bagnaia e la Ducati.

Mancano dieci gare al traguardo finale e il distacco dalla Yamaha del leader Quartararo si è fatto pesante, se non proibitivo. C’è tra i due una differenza di 91 punti, Pecco è scivolato in al sesto posto. In Germania, domenica scorsa, è caduto ancora. E sono quattro le cadute (Qatar, Francia, Catalogna, Germania) a fronte di due soli successi (Spagna e Italia). Il Mondiale è scivolato via? Al 90% sì. Lo sport però spesso ci regala sorprese, autentici colpi di scena. E finché la matematica (teoricamente) lo consente, aggrapparsi al residuo 10% e’ opportuno. Male non fa.

QUARTARARO HA GLI STESSI PUNTI DEL 2021

Viaggia in perfetta parità: 172 a 172. Dunque è in fuga Mondiale. La sua cavalcata solitaria di otto giorni fa – terza vittoria stagionale dopo Portogallo e Catalogna – è stata magistrale. Tre dati significativi: 1. Sempre in testa (30 giri); 2. Giro più veloce e media probante: 1’21”584 (161,9 km/h); 3. Velocità massima: 294,,2 km/h. Sul podio Zarco e Miller. Il francese è il primo dei ducatisti, Jack ha gli stessi punti di Bagnaia. Paradosso: Miller e in uscita Ducati.

IL MITICO CIRCUITO MOTOGP DI ASSEN

È dal 1925 che si svolge il Motomondiale. Qui corrono solo le due ruote. Ed è un circuito difficile tanto da esse considerato “l’Universita’ dei piloti”. Lungo 4.542 metri con curve; un tracciato che consente velocità medie altissime. Il rettilineo è di 500 metri. Ci sono molti curvoni veloci e 10 frenate al Giro. Al Giro si frena per 32 secondi. La frenata in discesa alla curva 1 e’ la più impegnativa: si arriva a 291 km/h e i piloti frenano per 4,3 secondi in cui percorrono 213 metri.

ALBO D’ORO MOTOGP

Nieto ha il record di 15 vittorie, Agostini 14, Valentino Rossi 10. Seguono con 9 Haikwood e Redman. Quindi Ubbiali (7), Surtees (6), Marc Marquez (5),Max Biaggi (3), Bagnaia (2).

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Quartararo punti 172; 2. A.Espargaro 138; 3. Zarco 111; 4. Bastianini 100; 5. B.Binder 82; 6.Bagnaia 81; 7. Miller 81; 8. Rins 69; 9. Mir 69; 10. Oliveira 64.

DIRETTA TV

Domenica 26 giugno, ore 14, su Sky Sport MotoGP (Canale 208) e in streaming su Now. In chiaro e differita sul digitale terrestre TV8.