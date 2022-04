MotoGP in Portogallo, trionfa Quartararo, Ducati e Aprilia sul podio, caduto Bastianini, ottavo Bagnaia

Fabio Quartararo ha dominato e stravinto il Gp del Portogallo sul circuito di Portimao, quinta tappa stagionale. È la sua prima vittoria nel Mondiale della MotoGP 2022.

Una vittoria limpida, mai in discussione. Il francese della Yamaha ha rifilato oltre 6 secondi a Zarco (Ducati Pramac) che era partito in pole. Terzo posto per l’Aprilia con Aleix Espargaro favorito dall’incidente tra Miller (Ducati ) e Mir (Suzuki), entrambi fuori gioco a pochi giri dalla conclusione.

Caduta e ritiro al nono Giro per Bastianini (Ducati Gresini) che ha dovuto cedere la leadership mondiale al “Diablo”. Uno scivolone nella ghiaia pagato a caro prezzo. E Bagnaia? Partito ultimo è arrivato ottavo dopo una brillante rimonta. Sono andati a punti anche Dovizioso, Marini, Gardner, Bezzecchi. Ora Quartararo e Rins guardano tutti dall’alto entrambi a 69 punti. A tre lunghezze segue Aleix Espargaro. Bastianini è retrocesso al quarto posto con 8 punti di svantaggio .

GRIGLIA DI PARTENZA

Sorprese figlie di una vigilia matta: pole Zarco dopo dieci mesi, Bagnaia ultimo dopo una caduta sul bagnato, Bastianini in sesta fila (protagonista di un high-side per fortuna senza conseguenze); Bezzecchi (Ducati VR46) in seconda fila, sesto posto, al fianco di Miller (Ducati) e il campione del mondo Quartararo (Yamaha ).

Ha ammesso candidamente il pupillo di Valentino Rossi: “Sono sincero, questo sesto posto è più di quanto mi aspettassi, dovrò fare una buona partenza per restare incollato con i migliori“.

Dunque prima fila con Zarco la Suzuki di Mir (secondo) e l’Aprlia di Aleix Espargaro. Seguono Miller e Quartararo davanti ai fratelli Marquez ai lati di Marini (Ducati VR46). In quinta Martin, Vinales Di Giannantonio dietro a P. Espargaro e alle Ktm di Oliveira e Binder. In sesta Dovizioso, Nakagami e Bastianini, in settima Morbidelli, Gardner e Salvadori (Aprilia),davanti a D.Binder, Rins e Fernandez.

PROSSIMA TAPPA DEL MOTOGP

Si corre in Spagna sul Circuito di Jerez (1 maggio). A seguire Francia (15) e Italia (Mugello,29 maggio).