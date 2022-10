MotoGP in Thailandia, domenica 2 ottobre ore 10, diretta Sky, Now, Ducati, Aprilia vs Yamaha del leader Quartararo

MotoGp, volata finale. Ultimi 4 gran premi: tre tra sud-est asiatico (Thailandia e Malesia) e Oceania (Australia) e gran finale in Spagna, a Valencia il 6 novembre.

Il leader Quartararo (Yamaha) è tallonato dalla Ducati di Bagnaia e dall’Aprilia di Aleix Espargaro. Duello nippo-italiano incerto ed entusiasmante, grazie al valore di piloti e moto. Tutto può succedere. Fioccano pronostici di ogni genere. I più ragionevoli distribuiscono le chanche di vittoria del Motomondiale – equamente – ai “tre tenori” della classe regina e vedono l’Aprilia addirittura favorita in due gran premi su quattro: in Australia (16 ottobre) e Malesia (23) e comunque sul podio negli altri due. Pronostici suggestivi, forieri di discussioni e polemiche.

LA DUCATI DEI RECORD NON MOLLA

Ci mancherebbe. Di più: ci crede, statistiche alla mano. Una su tutte: mai è sfuggito il titolo di campione del mondo ad una scuderia che ha infilato i numeri della Ducati. Sono, appunto, numeri mondiali: 11 vittorie (finora) in 16 gare del 2022. Traduzione: uguagliata la miglior stagione di sempre (2007). I

n percentuale vuol dire il 69% di successi. E non è finita. La Rossa ha le risorse (sulla carta) per insidiare il primato della Honda 2003 di Valentino Rossi (15 vittorie im 16 gare, 93%). Record, per quest’anno almeno, inattaccabile. Si può solo sfiorare. Però ci starebbe bene un ottimo filotto visto come è andata negli ultimi sei gran premi da urlo: Bagnaia (4), Miller (1), Bastianini (1).

CIRCUITO DI BURIRAM, FRENI SOTTO STRESS

Siamo a 410 km da Bangkok , la popolosa e trafficata capitale della Thailandia (15 milioni di abitanti). Circuito altamente impegnativo. Lungo 4.554 metri e largo 12, conta 12 curve e un rettilineo di 1 km. I freni saranno sottoposti ad una dura prova , 26 secondi al giro.

E quattro frenate sono racchiuse nelle prime cinque curve. Alla curva 12 si dovrà fare una frenata di 202 metri necessaria per perdere 199 km/h. In curva 3 le moto frenano da 323 km/h a 77 in 5,7 secondi durante i quali vengono percorsi 272 metri. Previsti 26 giri.

CLASSIFICA PILOTI DEL MOTOGP

Quartarararo 219; Bagnaia 201, Aleix Espargaro 194, Bastianini 170, Miller 159, B.Binder 148, Zarco 138, Martin 120, Vinales 113, Rins 108, Oliveira 106, Marini 101, Bezzecchi 80, Mir 77, M.Marquez 73, P.Espargaro 47, Nakagami 46, A.Marquez 42, Morbidelli 28, Di Giannantonio 23, Dovizioso 15, D.Binder 10, Fernandez 8, Crutchlow 3, Bradle, Pirro 0, Salvadori 0, Watanabe 0.

MOTOGP IN DIRETTA TV

Ora italiana (10). Solita diretta Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno in streaming su Now. Alle 14.15 in differita in chiaro su Tv8.

