ROMA – Domenica 3 giugno 2018 c'è il Gran Premio d'Italia della MotoGp al Mugello: come fare per vederlo in tv e streaming. Si tratta della sesta gara del Campionato Mondiale 2018. Attualmente in testa alla classifica piloti c'è Marquez con 95 punti, seguito da Vinales (59), Zarco (58), Rossi (56), Petrucci (54).

Il sito di Sky ci ricorda tutti gli appuntamenti del weekend:

Gli orari del weekend di MotoGP: a che ora sarà la partenza?

Il Gran Premio d’Italia, sesto GP del Motomondiale, è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208): primo appuntamento giovedì alle 17 con la conferenza piloti. Domenica lo spettacolo delle gare: alle 11 la Moto3, alle 12.20 la Moto2, alle 14 la MotoGP (live anche su Sky Sport 1 e Sky Sport Mix).

Come fare a seguire il GP d’Italia 2018?

Guido Meda segue il racconto della MotoGP affiancato da Mauro Sanchini, che commenterà anche la Moto3 con Zoran Filicic, a sua volta telecronista della Moto2 con Roberto Locatelli. Vera Spadini è la padrona di casa dei “Paddock Live”, mentre agli inviati Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli spetterà il compito di fornire in tempo reale gli aggiornamenti e le interviste dalla pit-lane. Dai box arriveranno anche le spiegazioni sulle dinamiche di ciò che succederà in pista e sulle scelte dei piloti con Alex De Angelis, mentre domenica “Race Anatomy” con Cristiana Buonamano segnerà l’epilogo del GP. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP HD (canale 208).

Il GP d’Italia in tv su Sky.

In cima all’agenda degli appuntamenti in tv nella settimana del Motomondiale c’è la conferenza stampa piloti, che si terrà al Mugello giovedì 31 maggio alle 17: protagonisti Marc Marquez, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Jack Miller, Andrea Dovizioso e Pecco Bagnaia. Venerdì 1° giugno i piloti delle tre categorie saliranno in sella per la prima giornata di prove libere (dalle 8.55 alle 13.05). Sabato, dopo la terza sessione, al via le qualifiche: alle 12.30 la Moto3, alle 14.10 la MotoGP e alle 15 la Moto2. Domenica 3 giugno alle 11 la gara di Moto3, alle 12.20 la Moto2 e alle 14 la MotoGP (live anche su Sky Sport 1 e Sky Sport Mix). Al termine della gara di MotoGP interviste e approfondimenti in “Zona Rossa”, finchè “Race Anatomy” domenica alle 19 con Cristiana Buonamano chiuderà la settimana del Mugello. Non solo tv: qualifiche e gara della MotoGP saranno visibili anche in live streaming su skysport.it.