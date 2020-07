Quartararo conquista la pole a Jerez. Niente da fare per Marc Marquez. Il pilota spagnolo domani non correrà.

Fabio Quartararo conquista la seconda pole consecutiva in MotoGP: il francese che corre col team Petronas Yamaha ha chiuso le qualifiche sul circuito di Jerez del Gp di Andalusia con il miglior tempo in 1’37″007. In seconda fila Maverick Vinales (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati Pramac Racing). Buon quarto tempo per Valentino Rossi sull’altra Yamaha ufficiale.

In quanto a Marc Marquez, lo spagnolo reduce da un intervento chirurgico all’omero della spalla destra 4 giorni fa che ha provato a scendere in pista, domani non sarà sulla griglia di partenza della seconda prova di MotoGP. Troppo forte il dolore. Lo spagnolo della Honda stamattina ha voluto prendere parte alle terze e quarte libere per verificare le sue condizioni fisiche. Appena dopo l’inizio della Q1, Marquez si è fermato ai box, rinunciando a proseguire nelle qualifiche. Poi l’annuncio della Honda.

MotoGP, i risultati delle qualifiche a Jerez

Valentino Rossi partirà in seconda fila. Il pesarese, staccato di 335 millesimi, precede in griglia Miguel Oliveira (Red Bull Ktm) e Franco Morbidelli (Petronas Yamaha). Completano la top ten Jack Miller (Ducati Pramac Racing), Takaaki Nakagami (Lcr Honda), Brad Binder (Red Bull Ktm) e Joan Mir (Suzuki). Domani alle 14 in via per il secondo Gran Premio della stagione, il secondo consecutivo in terra di Spagna, a Jerez. (fonte AGI)