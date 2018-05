ROMA -Lin Jarvis, team manager della Yamaha, confessa:

"Può essere che Lorenzo arrivi in un team satellite Yamaha. È difficile capire cosa succederà nel suo futuro, anche perché non è in una situazione facile. Non è ancora fuori dalla Ducati, almeno ufficialmente, anche se tanti dicono che il divorzio sarà certo. Se mi avessi fatto questa domanda quattro settimane fa ti avrei detto che sarebbe finito alla Suzuki, ma ora sembra un'ipotesi improbabile".

Il dirigente Yamaha ha continuato, snocciolando le varie possibilità per il suo ex pilota: “Vedremo se Jorge continua o no. Può anche essere che smetta. Anche perché probabilmente nella prossima stagione ci saranno 4 o 5 posti in meno in MotoGp”. Passando al futuro di Valentino Rossi, Lin Jarvis ha aggiunto: “Non so se lui farà il team principal oppure sarà solo il proprietario con un altra persona nel ruolo di team principal. Ma credo proprio che lui abbia interesse nel rimanere in questo mondo. Se lui vuole fare una squadra tutta sua noi siamo contenti e abbiamo spazio per farlo”.