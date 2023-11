La MotoGP sbarca in Malesia (domenica 12, ore 8, diretta Sky). Sulla pista di Sepang , a due passi dall’aeroporto di Kuala Lumpur, la capitale. È il GP n.18 (su 20). Una gara bollente, decisiva che propone un duello all’alba tra i più intriganti della intera stagione. Il duello tra il leader della classifica Pecco Bagnaia e l’agguerito sfidante Jorge Martin, entrambi piloti Ducati. Entrambi talentuosi e coraggiosi. Solo 11 punti li divide. Nella Sprint della vigilia (sabato) lo spagnolo ha rosicchiato altri due punti all’italiano in virtù di un buon secondo posto alle spalle di Alex Marquez, terzo Bagnaia. Pecco era partito in testa,ha conservato la posizione per metà gara tallonato da Marquez jr, e poi si è disunito scivolando al terzo posto. Quarto Bastianini, settimo Bezzecchi. Sparito Quartararo.

MotoGP Malesia, duello tutto Ducati

La lotta tra Bagnaia e Martin è un duello in famiglia, tra il pilota ufficiale e il rampollo della Pramac, la scuderia satellite di Casole d’Elsa (Siena). Un confronto che conferma la netta superiorità della Rossa di Borgo Panigale. In sintesi: tre Ducati in testa al Mondiale MotoGP, cinque nei primi dieci a tre gare dalla fine. Un trionfo per la casa bolognese che raccoglie i frutti di una visione a lungo termine che l’ha portata a “ schivare un plotone competitivo” ( come dice Maria Guidotti). E se Espargaro e Vinales tengono alta la bandiera dell’Italiana Aprilia, è imbarazzante la situazione dei colossi giapponesi ( Honda e Yamaha).

Pole Bagnaia

Se è andata maluccio la Sprint Race di sabato è andata meglio nelle qualifiche. Pecco ha preso la pole a Sepang nell’ultimo giro utile, firmando anche il nuovo record della pista in 1”57.491. Beffato Martin che è scivolato nel finale non riuscendo a completare l’ultimo time attack: lo spagnolo partirà comunque secondo. Terzo un ritrovato Bastianini a completare la prima fila. Seconda fila con Alex Marquez, Marini e Bezzecchi ( 6 le Ducati davanti a tutti).

Nuova classifica piloti

Bagnaia punti 396, Martin 385, Bezzecchi 313, Binder 254, Aleix Espargaro 198, Zarco 196, Vinales 170, Luca Marini 165, Miller 148, Quartararo 145, Aleix Marquez 129, Di Gianantonio 93, Morbidelli 84, Marc Marquez 81, Oliveira 76.

Dove vedere il Gp della Malesia in tv

Il GP Malesia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport; in streaming su SkyGo e Now.