SEPANG – Pole position di Marc Marquez sulla pista di Sepang, la settima della stagione, per il MotoGp della Malesia. Il campione del mondo il 4 novembre avrebbe dovuto dividere la prima fila con le Yamaha di Johann Zarco e Valentino Rossi. A pesare però sono le penalizzazioni: partirà solo settimo in griglia, dietro alla Suzuki di Andrea Iannone, seguito dalla Ducati di Andrea Dovizioso, scivolato nell’ultimo tentativo di fare la pole, e Jack Miller con la sua ducati Ducati.

La penalizzazione per Marquez è stata inflitta dai giudici di gara per aver ostacolato un altro pilota (Andrea Iannone, ndr) con una “guida irresponsabile” durante le qualifiche. La pole va quindi a Zarco, Rossi e Iannone.

Dopo la forte pioggia del sabato su Sepang, che ha costretto gli organizzatori a ritardare il via delle qualifiche MotoGp per impraticabilità della pista, sono cambiati gli orari di domani delle gare di tutte e tre le categorie, anticipate di due ore nella speranza di evitare gli acquazzoni pomeridiani che investono la Malesia in questa stagione. Questi gli orari italiani aggiornati: gara Moto3 alle 3:00; gara Moto2 alle 4:20; gara MotoGp alle 6:00.

La griglia di partenza del Gp della Malesia di motociclismo classe MotoGp – 18/a prova del mondiale 2018, in programma domani sul circuito di Sepang – aggiornata dopo la penalizzazione di sei posizioni inflitta a Marc Marquez (Honda) – MotoGp: 1/a fila:

Johann Zarco (Fra/Yamaha)

Valentino Rossi (Ita/Yamaha)

Andrea Iannone (Ita/Suzuki) 2/a fila:

Andrea Dovizioso (Ita/Ducati)

Jack Miller (Usa/Ducati)

Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 3/a fila:

Marc Marquez (Spa/Honda)

Alex Rins (Spa/Suzuki)

Alvaro Bautista (Spa/Ducati) 4/a fila:

Dani Pedrosa (Spa/Honda)

Maverick Vinales (Spa/Yamaha)

Aleix Espargaro (Spa/Aprilia).