SEPANG (MALESIA) – Nuovi orari per le gare del Gran Premio della Malesia, in diretta tv esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) e diretta streaming su SkyGo nella notte tra sabato 3 e domenica 4 novembre. A causa dell’allerta meteo sul tracciato di Sepang, ecco come cambia il programma per le tre classi, con due titoli ancora da assegnare in Moto3 e Moto2 e il secondo e terzo posto in gioco nella top class: si comincia alle 3.00 con la gara della Moto3, mentre alle 4.20 scatterà il semaforo verde della Moto2. Alle 6.00 riflettori puntati sulla partenza della MotoGP.

otta apertissima in Moto3, con Jorge Martin in vantaggio su Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. In Moto2, match point per Pecco Bagnaia su Miguel Oliveira: il vantaggio del pilota dello Sky Racing Team VR46 è di 36 punti sul portoghese. Pole per Marc Marquez in MotoGP, ma tra i primi 5 Valentino Rossi e Andrea Dovizioso lotteranno per la corsa al secondo posto.

DOMENICA 4 NOVEMBRE

Ore 00.35: Warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 2.15: Paddock Pass

Ore 2.30: Paddock Live

Ore 3: Gara Moto3 (repliche alle 9.15 e alle 18)

Ore 4: Paddock Live

Ore 4.20: Gara Moto2 (repliche alle 8.15 e alle 16)

Ore 5.15: Paddock Live Gara

Ore 5.30: Grid

Ore 6: Gara MotoGP (repliche alle 10.15, alle 14 e alle 17)

Ore 7: Zona Rossa

Ore 7.45: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 12: Race Anatomy MotoGP

NEW SUNDAY SCHEDULE ⚠#Moto3 – 10.00am#Moto2 – 11.20am#MotoGP – 13.00pm

All times are in Local Time ⏰#MotoGP | #MalaysianGP 📰 https://t.co/BmYlFhoWVf pic.twitter.com/ZfKeSlPdz4

— MotoGP™🏁🇲🇾 (@MotoGP) 3 novembre 2018

