SEPANG (MALESIA) – Marc Marquez riparte con una caduta nel corso del secondo giro di test a Sepang, in Malesia. Poi il fuoriclasse spagnolo ci ha scherzato su in sala stampa: “Magari la botta aiuterà la spalla a guarire più velocemente. E’ stato importante tornare in sella e sono felice di essere tornato, ma sfortunatamente mi sono sentito un po’ peggio di quanto mi aspettassi”.

E’ tornata la MotoGp, Marc Marquez parla delle sue prime sensazioni stagionali.

Queste le sensazioni del campione del mondo di MotoGp, Marc Marquez dopo i primi test sul circuito di Sepang, in Malesia. Reduce da un intervento chirurgico alla spalla, lo spagnolo della Honda ha chiuso col 12mo tempo:

“Ho iniziato con una buona energia ma poi ho dovuto calmarmi un po’ per riuscire a chiudere la giornata – fa sapere Marquez sul sito della Honda Repsol – Ho quindi appena provato a trovare il mio ritmo e lavorare su ciò di cui avevo bisogno. Il piano di lavoro rimane lo stesso, 35 giri oggi, 45 giri domani e poi vediamo l’ultimo giorno. L’importante – chiude – è che la spalla fosse stabile e nel pomeriggio il dolore non peggiorasse, passo dopo passo non resta che essere pazienti”.

Più soddisfatto il fratello Alex Marquez, col 13mo tempo: “Sono contento di come è andata oggi. Il test è stato un buon punto di partenza per un novellino come me e per iniziare a capire la MotoGP. Ho fatti qualche passo avanti, migliorando alcuni passi con le gomme usate. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma il team è fantastico e la sua esperienza mi è di grande aiuto. Ogni giorno siamo sempre più veloci e non vedo l’ora che arrivi domani” (fonte Ansa).