LE MANS – Lo spagnolo Marc Marquez, su Honda, ha vinto il Gp di Francia a Le Mans, quinta prova del mondiale classe MotoGp. Il leader della classifica generale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], che allunga ancora in graduatoria, ha preceduto sul traguardo Danilo Petrucci (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Giornata nera per Andrea Dovizioso, caduto nei primi giri dopo essere passato in testa. Fuori causa subito anche Andrea Iannone (Suzuki) e poi Johann Zarco (Yamaha), autore della pole.

“Siamo stati mirati e abbiamo fatto la scelta giusta di gomme, sapendo di essere più veloci di Jerez. E’ un risultato molto impostante per me e la Yamaha, sono stato veloce per tutta la gara, ho tenuto un buon ritmo, anche se non sono riuscito a superare Petrucci che era più veloce di me”. Così Valentino Rossi sul paddock di Le Mans a fine gara conclusa al terzo posto.

“Mi sento benissimo. Sapevo che era una gara difficile col caldo di oggi. Ho fatto un po’ di fatica con l’anteriore ma ho gestito il posteriore molto bene. Ho cercato di seguire Marc e la sua velocità, mi è andata bene”. Così Danilo Petrucci, secondo al traguardo con la Ducati nel Gp di Francia.

“Sono partito tranquillo, alla prima curva ero quinto come previsto – ha aggiunto l’italiano -, poi ho trovato il ritmo giusto. Devo ringraziare il team, lavoriamo molto sul dettaglio e i risultati si vedono. Avevo vissuto un momento difficile tra l’Argentina e il Texas, ma oggi sono contento”.

Ordine d’arrivo:

1 M. MARQUEZ 41:49.773

2 D. PETRUCCI 2.310

3 V. ROSSI 5.350

4 J. MILLER 6.314

5 D. PEDROSA 7.419

6 J. LORENZO 10.355

7 M. VIÑALES 23.758

8 C. CRUTCHLOW 25.795

9 A. ESPARGARO 26.206

10 A. RINS 27.937

MONDIALE PILOTI

1 Marc Marquez (Spa) 95 punti

2 Maverick Vinales (Spa) 59

3 Johann Zarco (Fra) 58

4 Valentino Rossi (Ita) 56

5 Danilo Petrucci (Ita) 54

6 Jack Miller (Aus) 49

7 Andrea Iannone (Ita) 47

8 Cal Crutchlow (Gb) 46

9 Andrea Dovizioso (Ita) 46

10 Dani Pedrosa (Spa) 29