ROMA – Marc Marquez risponde a Valentino Rossi dopo il sorpasso azzardato al MotoGp d’Argentina: “Ho commesso errori ma resterò sempre me stesso”.

Il clamore generato dall’incidente tra Marquez e Valentino Rossi nell’ultimo Gp d’Argentina non convincerà il pilota Honda a cambiare il proprio modo di affrontare le gare. Lo ha detto a chiare note lo stesso Marquez durante un evento pubblicitario a San Paolo del Brasile. Pur ammettendo di aver commesso errori in Argentina, lo spagnolo ha tenuto infatti a precisare: “sarò sempre me stesso”, ovvero al limite, “ma rimanendo dentro regole”.

“Preferisco non commentare le dichiarazioni di Valentino Rossi – ha spiegato – sono state fatte ‘a caldo’, sull’onda delle emozioni del momento. Io credo che un po’ tutti i piloti abbiano commesso errori di questo tipo ad un certo punto della carriera e ad ognuno di noi è poi successo di andare in un altro box per scusarsi. Io ho preso una pozza d’acqua, ho perso equilibrio e l’ho toccato. Ho commesso un errore e sono stato penalizzato. Se guardiamo indietro nel tempo – ha detto ai microfoni della brasiliana Sport Tv – cose del genere sono successe anche a lui”.

“L’importante è che uno poi ci rifletta sopra – ha detto ancora Marquez – e imparare dagli sbagli. Tutti i piloti hanno avuto 25 anni, o 22 o 20, e comunque io non cambierò il mio modo di correre in pista. L’ho sempre fatto con la massima intensità e andrò avanti così. Sfortunatamente sul tracciato di Termas de Rio Hondo sono venuto a contatto con la moto di Rossi e quando ho cercato di entrare nell’interno è caduto. Ho capito l’errore, ho chiesto scusa e sono stato penalizzato. Quando mi sono tolto il casco la prima cosa che ho fatto è stato proprio andare da lui e chiedergli scusa. Ho commesso uno sbaglio che può succedere a tutti, perché ci spingiamo sempre al limite”.

E’ giusta la punizione di 30 secondi di penalità, che lo ha relegato al 18/o posto? “Credo di sì”, ha risposto Marquez.