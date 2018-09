MISANO – Andrea Dovizioso (Ducati) ha vinto il Gp di Misano precedendo le Honda di Marc Marquez e Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo, con la seconda Ducati ufficiale, è caduto durante il penultimo giro, mentre era in seconda posizione.

Settimo posto per Valentino Rossi con la Yamaha.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Misano della MotoGp.

He had nothing for @AndreaDovizioso today, but @marcmarquez93 extends his championship lead further with his second place 💪 #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/okETlxGaGC

#MotoGP RACE 🏁 @AndreaDovizioso is untouchable! He storms to Ducati's first win in Misano in 11 years! 🔥 @marcmarquez93 takes second ahead of @calcrutchlow in third #SanMarinoGP pic.twitter.com/jUP1MBcopp

DOVI DOVI DOVI 🇮🇹 @AndreaDovizioso does it for Ducati on home soil! #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/qR3Faumu04

I momenti più emozionanti della gara dal profilo Twitter ufficiale della MotoGp.

This may not be over just yet…

The gap between @lorenzo99 and @andreadovizioso is coming down 😮#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/91lBHqMjQ5

— MotoGP™🇸🇲🏁 (@MotoGP) 9 settembre 2018