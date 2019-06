ROMA – Al MotoGP del Mugello Danilo Petrucci su Ducati ha vinto davanti Marc Marquez su Honda. Terzo, Andrea Dovizioso su Ducati. Valentino Rossi si è ritirato dopo una caduta al nono giro. “Ho vinto la prima gara nel migliore posto del mondo, davanti ai miei tifosi. E’ qualcosa di incredibile, è stata una gara fantastica, non riesco a descrivere le sensazioni che provo, forse me ne renderò conto sul podio, Voglio ringraziare la mia famiglia e i miei amici, la Ducati, ringrazio Dovizioso per avermi aiutato durante tutto questo periodo” ha detto Petrucci al termine della corsa. Per il terzo anno consecutivo la Ducati piazza due moto sul podio. (fonte AGI – SKY SPORT)