ROMA – Il coronavirus non ferma la MotoGp, almeno quella virtuale. Il primo gran premio disputato da casa nella storia del motomondiale è stato vinto da Alex Marquez, fratello del più famoso Marc Marquez.

Completano il podio, Bagnaia e Vinales. Quartararo, che aveva conquistato la pole position, ha dovuto accontentarsi del quarto posto finale. Quinto Marc Marquez che questa volta ha fatto peggio del fratello Alex.

Il gran premio virtuale, che è stato trasmesso da Sky Sport alla stessa stregua delle gare vere, ha regalato moltissime emozioni.

Sono stati numerosi i sorpassi e le cadute dei piloti (visto che la gara era virtuale, i piloti hanno osato molto di più del normale…).

Le dichiarazioni dei piloti che sono arrivati sul podio, sono state riportate da sport.sky.it.

Alex Marquez, 1° classificato:

Bagnaia, 2° classificato:

“Bella battaglia, peccato per aver preso il cordolo all’Arrabbiata 2, per la prossima gara cercherò do guidare in modo più pulito. Sono molto contento di aver messo le mie ruote davanti a quelle di quasi tutti”.