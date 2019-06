ASSEN – Lo spagnolo Maverick Vinales ha vinto il gran premio d’Olanda, ottava prova del motomondiale. Il pilota della Yamaha ha preceduto al traguardo il leader della classifica Marc Marquez (Honda).

Terzo posto per il giovanissimo talento francese della Yamaha del team Petronas, Fabio Quartararo che era partito in pole position. Quarto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Caduto e ritirato dopo quattro giri Valentino Rossi.

“E’ un grande peccato non avere raccolto punti, perché in mattinata abbiamo modificato alcune cose sulla moto e stavo andando bene. Stavo recuperando, ho provato a passare Nakagami ma ero un po’ fuori traiettoria e mi si è chiuso davanti. Ho preso anche lui purtroppo. Speravo che il gran premio potesse andare bene, peccato”. Così Valentino Rossi, ai microfoni di Sky Sport.



“E’ stato un weekend difficile, mi sono trovato in difficoltà – le parole di Rossi -. Andiamo via con una speranza però: abbiamo modificato qualcosa sulla moto ed in gara ero veloce, avevo fatto 1’34’0 e mi sentivo competitivo. Poi ho sbagliato alla Curva 8, partendo dietro è sempre difficile e purtroppo ho preso Nakagami. E’ stato un weekend sfortunato fin dalla FP1, ieri anche con l’annullamento del giro veloce. Fino a sabato ero lento e andavo piano, ero preoccupato. In gara però sono andato meglio e di questo sono contento. Ora andiamo in Germania domenica prossima e quindi vediamo come andrà”.

L’ordine di arrivo del Gran Premio d’Olanda di MotoGp.

1° Vinales

2° Marquez

3° Quartararo

4° Dovizioso

5° Morbidelli

6° Petrucci

7° Crutchlow

8° Mir

9° Miller

10° Iannone

11° Pol Espargaro

12° Aleix Espargaro

13° Oliveira

14° Bagnaia

15° Syahrin

OUT Nakagami

OUT Rins

OUT Zarco.

