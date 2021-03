MotoGp Qatar: diretta tv, diretta streaming, data, orario, Sky, Dazn, Tv8, dove vedere il gran premio. Insieme con il Mondiale di Formula 1, torna anche quello delle moto.

Il motomondiale 2021 riparte dal Qatar. A che ora vederlo? Qual è la data? Dove vederlo? Ecco tutte le informazioni per gli appassionati delle due ruote.

MotoGp Qatar, dove vederlo: diretta tv su Sky Sport e diretta streaming su Dazn, SkyGo e Now Tv. Differita, in chiaro, su Tv8

La domenica gare a partire dalle 16 con Moto 3, 17.20 Moto 2, 19 Moto Gp. L’intero weekend sarà trasmesso live da Sky Sport Moto gp, canale 208, in streaming su Sky Go e sull’app Dazn. Differita su Tv 8.

Quindi il gran premio del Qatar potrà essere seguito in diretta streaming su SkyGo, Dazn e Now Tv, ed in diretta tv su Sky Sport. Tutte queste opzioni sono a pagamento, quindi riservate agli abbonati. Gli altri, potranno vederlo solamente in differita su Tv8 (quindi in un orario successivo al gran premio stesso).

MotoGp Qatar, data e orario: 28 marzo 2021 alle ore 19:00 (ora italiana)

